GP Spagna, un venerdì di speranza per Ferrari

La Ferrari di Charles Leclerc si mette in mostra in una seconda sessione di prove libere particolarmente risicata del GP di Spagna

Una buona Ferrari nel venerdì del GP di Spagna, specie dando uno sguardo ai riferimenti assoluti. Charles Leclerc ha piazzato la sua monoposto in terza posizione, poco distante dalla Mercedes di Valtteri Bottas. Difficile però pensare a una Rossa tanto competitiva da sfidare le Frecce Nere (e Red Bull) nella qualifica di domani.

Soddisfazione per Charles Leclerc, che ammette di aver cambiato approccio dopo un sabato poco positivo in Portogallo: “Quella di oggi è stata una buona giornata, in cui è filato tutto liscio.”, ha detto il monegasco. “Dopo ogni weekend analizzo cosa posso fare meglio e così capisco dove devo crescere; rispetto a Portimão ho cambiato un po’ il mio approccio. In senso assoluto qui sto guidando meglio e mi sento molto più a mio agio in macchina.”

“Nel 2020 avevamo fatto parecchia fatica e posso già dire che quest’anno le sensazioni sono molto migliori. È bello per tutto il team, specialmente le persone che lavorano duramente in fabbrica, vedere come i numeri confermino che stiamo raccogliendo i frutti dei nostri sforzi. Aiuta ad essere ancora più motivati.”

“Domani la qualifica sarà particolarmente importante: lo è sempre ma qui conta davvero tanto. Se ci dovessero essere delle sorprese ne saremmo più che felici, ma tenendo i piedi per terra il nostro obiettivo deve ancora una volta essere qualificarci dietro i primi due team.”

SAINZ NON SODDISFATTO DEL BILANCIAMENTO

Meno positiva la giornata di Carlos Sainz, più in difficoltà con l’aumentare della temperatura nel pomeriggio. Il pilota di casa si aspetta lotta serrata per accedere all’ultima tagliola della qualifica: “Un venerdì incoraggiante. L’asfalto aveva molto grip, lo abbiamo visto già in FP1, e questo ci ha aiutato a trovare un giusto bilanciamento complessivo della vettura.”

“In FP2, invece, soprattutto nell’ultimo settore ho sentito la macchina meno a punto. Continueremo a lavorare a fondo per sistemare tutto al meglio in vista delle qualifiche di domani. Non sarà semplice entrare in Q3 perché mi aspetto tre o quattro macchine nello stesso decimo, quindi dobbiamo essere sicuri di arrivarci più preparati possibili.”