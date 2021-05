GP Spagna, FP3: a dominare è Verstappen

Il più veloce delle FP3 al GP di Spagna è Verstappen . Sorpresa della mattinata l’Alfa Romeo. Tra poche ore le qualifiche a Montmelò

A poche ore dalle qualifiche, dalle FP3 del GP di Spagna esce Max Verstappen come dominatore, seguito in seconda posizione da Hamilton, terzo, a sorpresa, Charles Leclerc. Dopo un venerdì piuttosto fiacco, Max Verstappen sfrutta al meglio le gomme rosse per concludere la sessione davanti a tutti, mentre solamente in decima posizione termina il turno Sergio Perez.

Un po’ in affanno, almeno guardando al risultato della sessione, le due Mercedes, Hamilton si classifica in seconda posizione, Bottas in quinta, probabilmente a causa del traffico. Dopo un primo tentativo dietro all’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, Carlos Sainz jr chiude in quarta posizione, mentre Charles Leclerc, conferma il terzo tempo ottenuto nella seconda sessione di libere disputata ieri. Un ottima prova fin qui per Ferrari, con Sainz all’esordio in Rosso sul tracciato di casa.

DAL MIDFIELD ALLE RETROVIE, RICCIARDO SORPRENDE, ALPHATAURI NEI DIECI

Risultati differenti per le squadre in ultima posizione nel campionato piloti. Primi minuti ottimi per l’Alfa Romeo, Giovinazzi infatti a tre millesimi da Leclerc, mentre Raikkonen a sette centesimi. Chiudono rispettivamente in nona posizione un super Raikkonen e in sedicesima Giovinazzi. Sempre negli ultimi due posti troviamo le Haas di Schumacher e Mazepin. Russell mette la Williams in quindicesima posizione, davanti al suo compagno Latifi diciottesimo.

Un irrequieto Tsunoda chiude dodicesimo. Mentre il suo compagno di squadra, il francese Gasly mette la vettura in settima posizione. Buone performance per le scuderie in lotta per il midfield. Ricciardo trova finalmente il suo passo e mette la sua McLaren in ottava, una prestazione decente per l’australiano. Mentre sorprende ancora Norris che chiude in sesta, subito dietro a Bottas. Questa è la classifica dell’ultima sessione di prove libere, prima delle qualifiche del GP di Spagna.

Max Verstappen grabs P1 in our final practice session prior to qualifying 💪 Three teams in the top three, we’re liking this 😍#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/JTGAyvXuVm — Formula 1 (@F1) May 8, 2021

