GP Spagna, la griglia di partenza

Una sessione complicata, non priva di colpi di scena, si è conclusa a Barcellona: ecco la griglia di partenza definitiva del GP di Spagna

Si sono appena tenute a Barcellona le qualifiche per decretare la griglia di partenza del GP di Spagna. Una sessione complicata, che ha riservato parecchi colpi di scena. Tra cui le eliminazioni, prima in Q1 e poi in Q2, rispettivamente di Charles Leclerc e Sergio Perez. Nessuno però ha mai messo in dubbio la pole position: ancora una volta è la Red Bull di Max Verstappen a partire dalla prima casella. L’olandese oggi conquista la sua prima pole position in Spagna. Ecco quindi la griglia di partenza completa del GP di Spagna.

Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly* (Alpine) Lewis Hamilton (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Alpine) Nico Hulkenberg (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Oscar Piastri (McLaren) Sergio Perez (Red Bull) George Russell** (Mercedes) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Nick De Vries (AlphaTauri) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas) Alexander Albon (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Logan Sargeant (Williams)

* A fine sessione Pierre Gasly sarà investigato per impeding su Max Verstappen durante il Q1.

** A fine sessione George Russell sarà investigato per impeding su Lewis Hamilton durante il Q3.