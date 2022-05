GP Spagna, la conferenza stampa dei top team

Con al conferenza stampa si è aperto il fine settimana del GP di Spagna, sesto appuntamento stagionale che si corre al Montmelò dove saranno in molti a portare delle novità

In occasione del GP di Spagna molte squadre metteranno in pista nuovi importanti aggiornamenti. Dalla Ferrari per cercare di rispondere alla Red Bull, alla Mercedes che sta tentando di rimettere sui binari giusti la W13, alla Aston Martin di cui si dice debba portare una versione “B” della sua monoposto; e non solo. Prima di vedere ciò in pista, un’anteprima l’hanno data i piloti in conferenza stampa.

FERRARI

Per quelli di Maranello l’appuntamento in Catalogna è particolarmente importante, e così Charles Leclerc ha risposto stuzzicato su quel che ci si aspetta: “Spero che questo [weekend] possa essere positivo, con noi dinanzi alle Red Bull. La lotta è ravvicinata e lo è stata fin dall’inizio della stagione; ma c’è da dire che ogni volta che loro hanno portato degli aggiornamenti si sono avvicinati sempre di più, fino a che non ci sono arrivati davanti in termini di passo. Quindi mi auguro che quello che portiamo qui in Spagna sia abbastanza per tornare davanti”.

Ma qual’è il focus? La velocità in rettilineo? “Guardiamo un po’ ovunque, sia la velocità in rettilineo che le curve più lente, dove infatti a Miami le Red Bull sono state molto forti”. Continuando con: “Dai test di Barcellona è passato del tempo e tutte le squadre hanno portato degli upgrade, e sono sicuro che anche in questa occasione di saranno degli aggiornamenti. Tutto sta in quanto migliorerà la macchina montando le componenti che sono state portate, e in quanto migliorerà invece la Red Bull. In generale però non credo che ci saranno grossi cambiamenti rispetto a quanto abbiamo visto fino ad oggi. Saremo ancora vicini”.

“Salire sul podio sarebbe un bel risultato, ma vogliamo di più. Vogliamo la nostra prima vittoria e cercheremo di lottare per raggiungere questo obiettivo. Speriamo che gli aggiornamenti possano darci una mano a stare davanti alle Red Bull, loro hanno compiuto dei progressi ultimamente ma noi ci sentiamo pronti”, le parole di Carlos Sainz.

“L’accoglienza è stata fantastica. Sarà un tutto esaurito, domenica ci aspettano centomila persona e diverse centinaia nel fine settimana. È il primo anno che è così pieno, tant’è che la mia tribuna è andata sold out in poche ore. C’è un’atmosfera incredibile in tutta la città per questo GP; la Formula 1 sta andando alla grande ovunque (e così anche in Spagna)”.

MERCEDES

Quando è arrivato il suo turno George Russell ha detto: “Finire in Top 5 non è il nostro obiettivo. Noi puntiamo al campionato, quindi arrivare sempre nei primi cinque è un qualcosa che non fa una grossa differenza. Aiuta a mantenere una certa costanza, però Ferrari e Red Bull ci stanno scappando via e dobbiamo essere in grado di trovare più ritmo per tentare di ribaltare la situazione”.

“Qui a Barcellona abbiamo la fiducia di poter trovare un passo migliore, ma c’è da considerare che tutti stanno portando degli aggiornamenti. Quindi se noi rendiamo la nostra vettura mezzo secondo più veloce e gli altri la rendono mezzo secondo più veloce, ci ritroveremo nella medesima circostanza. Dobbiamo aspettare per capire. Penso che questo weekend sarà interessante per noi, certo che non troveremo all’improvviso una bacchetta magica che ci riporterà sul gradino più alto del podio. Magari troveremo delle risposte soddisfacenti che ci indicheranno la direzione più giusta“.

Mentre il suo compagno di squadra ha affermato che: “Come andremo non lo so. Ogni volta che arriva una gara spero che le nostre prospettive siano buone, stiamo lavorando per progredire e qui portiamo qualche aggiornamento. Non così grande come quello della McLaren, ma sono davvero fiero del team per quello che è riuscito a mettere insieme“. Spiegando poi: “È un’ottima pista sulla quale fare dei test, ed abbiamo i dati dei primi test più le sensazione che avevamo provato in quel contesto. Anche all’epoca c’era il porpoising è sarà interessante vedere i paralleli e nell’insieme quanto siamo progrediti rispetto a quando eravamo qui a febbraio”.

In merito alle “lamentate” sulla strategia mostrate in Australia ed a Miami: “Io non ho problemi. Ogni weekend impariamo, ci sono delle grandi discussioni prima e dopo la corsa. Abbiamo avuto un pochino di sfortuna. Penso (e non è un segreto) che per gli spettatori che guardano quel che viene trasmesso è difficile comprendere quello che succede in macchina. Non è la stessa cosa di quando discuti normalmente, lì la tensione è alta e non sempre riesci a rispondere nel modo migliore; nel compenso dimostra che c’è tanta passione ed il desiderio di far bene”.

RED BULL

Così Max Verstappen: “Noi non porteremo grossi aggiornamenti ma piuttosto una riduzione del peso. La nostra vettura è ancora un po’ di sovrappeso e dobbiamo cercare di farla dimagrire”. Tuttavia qualcun altro cercherà di rispondere e allora: “Se guardiamo alle ultime gare saranno ancora lì, porteranno degli aggiornamenti e sarà curioso notare quanto vantaggio questo gli darà. Comunque alla fine noi dobbiamo concentrarci su noi stessi”.

“Conosciamo tutti la pista di Barcellona, perciò dobbiamo fare in modo che il nostro weekend sia pulito a partire da oggi. Credo che questo sia un tracciato dove sia difficile superare, però il nostro obiettivo non è quello di superare ma di cercare di partire già davanti”.

“A Miami, soprattuto alla fine con gomme più fresche, avevamo il passo per agguantare il podio. Ma con il problema non avevo velocità in rettilineo è stato davvero difficile prendere Carlos [Sainz], quando ho visto che ci poteva essere una piccola occasione e ci ho provato in curva 1. Senz’altro senza il grattacapo si sarei riuscito. È stato un peccato perché ci è costato un po’ di punti, però siamo riusciti a terminare la corsa”, il commento di Sergio Perez tornado a quanto successo in Florida.

“Abbiamo perso punti nelle prime gare a causa della mancata affidabilità. Spero nel fatto che siamo in grado di risolverli, perché nel caso dovesse riaccadere ci ritroveremo a fare i conti con un fine settimana compromesso. Stiamo lavorando su questo aspetto”. In merito al confronto con la Rossa il messicano ha detto: “Ferrari sarà forte qui, lo sappiamo. Sarà interessante vedere che step sono riusciti a fare, in ogni caso noi continueremo a spingere”.