GP Spagna, Gasly e Alpine sorridono per i punti conquistati

Pierre Gasly ha concluso il GP di Spagna in nona posizione mentre il suo compagno di squadra in decima: effetto Briatore o miglioramenti miracolosi?

Alpine verso la rinascita? Il team di Estone ha sicuramente fatto dei grandi passi avanti. La tappa canadese e la gara di oggi sul circuito di Catalunya ne sono una conferma, visti i doppi punti conquistati. Gasly ha dimostrato per tutto il weekend di avere un buon feeling con la monoposto, con tempi sul giro che ne sono stati prova schiacciante.

Il francese è scattato dalla settima posizione, davanti ad outsider come Aston Martin, in grossa difficoltà per tutto il weekend. Sin dalla partenza, Gasly ha mostrato di essere in grado di poter lottare per la Top 10. In alcuni parti della gara, i suoi tempi non erano distanti da Mercedes-Ferrari, a dimostrazione degli evidenti passi avanti mostrati in questo weekend. A conclusione della gara, il pilota #10 ha concluso in nona posizione, mentre Ocon in decima. Una piccola vittoria dopo l’avvio deludente a cui abbiamo assistito nelle precedenti gare. La presenza di Flavio Briatore, nominato Executive Advisor del team ha già fatto effetto, ma bisognerà lavorare molto di più per ritornare ad avere prestazioni costanti.

Harvesting 3 points and jumping to 7th in the Constructors’ Championship 🚜🌽 pic.twitter.com/u1Kh7aVJEn — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 23, 2024

Quale sarà il futuro?

Con un mercato piloti in bilico, in attesa di un Sainz che a breve dovrebbe annunciare cosa riserverà il suo futuro, anche il pilota #10 deve vederci chiaro. Dopo il recente annuncio della fine del rapporto tra Ocon e Alpine, che ne sarà del compagno di squadra? Gasly nel frattempo lascia il GP di Spagna con un’ottima nona posizione e la squadra porta casa punti preziosi. La Formula 1 ci terrà compagnia per ben tre appuntamenti di fila, dopo la Spagna seguono Spielberg e Silverstone: cosa avranno in riservo per Alpine? Non ci resta che attendere.