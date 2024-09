GP Singapore, Verstappen: “Sapevamo che avremmo faticato”

Terminato il GP di Singapore: un’altra vittoria per Lando Norris, ma “Super Max” Verstappen non si arrende

Calano le tende sul GP di Singapore con un’ottima prestazione di Max Verstappen, che posiziona la sua monoposto in seconda posizione. Secondo solo al suo principale sfidante, Lando Norris: quest’ultimo in condizioni di totale spossamento in seguito alle alte temperature percepite nella vettura. Un ottimo weekend in casa Red Bull, con un gioco di squadra tanto inaspettato quanto utile. E’ infatti Daniel Ricciardo a guadagnare un punto per il giro veloce, sottratto a Norris alla fine della gara. Azione che impedisce al britannico della McLaren di aumentare ancora di più il distacco da Verstappen.

E’ necessario fare di più

Un Gran Premio difficile e “sudato” quello di Singapore per Max Verstappen, che ai microfoni post-gara si mostra felice del risultato. Ma non del tutto soddisfatto. “Durante la gara sono sempre stato da solo. Ho cercato di fare del mio meglio, gestendo il mio passo fino alla fine. All’inizio è stato un po’ difficile perchè c’era un degrado piuttosto pesante, mentre dopo è stato leggermente meglio. Anche io ero un pochino più a mio agio. Credo che in un weekend in cui sapevamo che avremmo faticato arrivare al secondo posto è un buon risultato. Chiaramente non siamo contenti del secondo posto, però dobbiamo cercare di migliorare sempre di più ed è quello che cercheremo di fare” ha dichiarato Verstappen a fine competizione.

Durante l’intervista, non è mancata una menzione speciale a Daniel Ricciardo. Soprattutto a quanto il punto da lui guadagnato sia utile a casa Red Bull. “Sì certo, ma le cose continuano a cambiare. Dobbiamo continuare a spingere e dobbiamo anche cercare di ribaltare la situazione. Non posso sempre finire dietro. Vediamo un po’ come andranno le cose ” ha continuato l’olandese. “Qui è sempre dura gareggiare, fa molto caldo ed è una gara molto lunga. Non vedo l’ora di riposarmi un po‘” ha poi concluso Verstappen, poco prima di salire sul podio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)