GP Singapore, Norris: “Sono senza fiato ma sono contento”

Lando Norris conquista la vittoria del GP di Singapore, vittoria dominante da parte dell’inglese che si avvicina a Verstappen in classifica mondiale

Lando Norris ha regalato una gioia indimenticabile ai tifosi McLaren conquistando una vittoria dominante nel GP di Singapore. Il pilota britannico ha messo in mostra un’eccellente prestazione, dominando sul rivale Max Verstappen e controllando la gara dal primo all’ultimo giro. La gara dell’inglese è stata praticamente impeccabile, tranne due piccoli errori in cui ha rischiato di andare a muro. Partendo dalla pole position, conquistata in un’emozionante qualifica, il giovane pilota McLaren ha mantenuto la testa della corsa fin dalla partenza, dominando sul resto della griglia e andando a conquistare un’ennesima vittoria. La scuderia di Woking ha dimostrato di avere una vettura estremamente competitiva sul tracciato di Marina Bay, permettendo a Norris di gestire i pneumatici in modo ottimale e di allungare il vantaggio sui rivali giro dopo giro.

LANDO NORRIS WINS IN SINGAPORE!!! What a drive from @LandoNorris, bringing home his THIRD race win! #SingaporeGP pic.twitter.com/cRmjrwLyHP — McLaren (@McLarenF1) September 22, 2024

Questo successo ha un significato profondo per la McLaren. Dopo un periodo di difficoltà, la scuderia di Woking è tornata a lottare ai vertici, dimostrando di avere una monoposto competitiva e un pilota di talento, tornando ai fasti di un tempo che sembrava ormai andato. La vittoria rappresenta una boccata d’ossigeno per l’intero team e innalza ulteriormente l’asticella delle aspettative per il futuro. La vittoria di Norris a Singapore riapre completamente il campionato del mondo. La lotta per il titolo è più avvincente che mai, con Verstappen e l’inglese che si daranno battaglia fino all’ultima gara. Sarà fondamentale capire se la McLaren riuscirà a mantenere questo livello di competitività nelle prossime gare o se la Red Bull riuscirà a reagire e a riportare Super Max in testa alla classifica.

Dichiarazioni del pilota

Norris, intervistato al termine della gara, ha dichiarato che: “È stata una gara fantastica. Forse mi sono preso qualche rischio di troppo, ho preso anche un paio di spaventi ma alla fine abbiamo l’abbiamo gestita bene. Sono senza fiato ma sono contento. Ho sfiorato un paio di volte il muro. Non spingevo in modo esagerato ma a volte è il rilassarsi troppo il problema; non so cosa sia successo ma l’importate è non aver riportato danni eccessivi. La mia terza vittoria in F1? È stata simile a quella in Qatar dell’anno scorso. Me la sono presa con calma ma potevo essere più tranquillo, ora ho un po’ di vertigini ma va bene“.