La FIA aggiunge la quarta zona DRS per il GP di Singapore

La quarta zona DRS permetterà un passagio rapidissimo tra curva 14 e 16

La FIA ha deciso di aggiungere una quarta zona DRS al circuito di Marina Bay in occasione del ritorno della Formula 1 al Gran Premio di Singapore.

La decisione è stata presa dopo che l’anno scorso i piloti hanno fatto pressioni sull’organo di governo affinché aggiungesse una zona extra per aumentare le possibilità di sorpasso in gara.

In seguito a una modifica del tracciato del circuito in vista dell’evento del 2023, la FIA aveva consultato i team sulla possibile aggiunta della zona DRS, ma l’organismo di controllo ha affermato che non c’era stato un “chiaro consenso”.

In una dichiarazione rilasciata prima dell’evento dell’anno scorso si legge: “È qualcosa che è stato preso in considerazione in seguito al cambiamento di layout di quest’anno e la FIA ha contattato tutti i team diverse settimane fa per chiedere il loro feedback e contributo”.

“Tuttavia, non c’è un chiaro consenso da parte dei team che hanno risposto. In seguito alle nostre simulazioni di sicurezza, è stato deciso di non portare avanti la questione”.

Ma per l’evento di questo fine settimana le cose sono cambiate: alla configurazione verrà aggiunta una quarta zona.

Tra le curve 14 e 16, un rettilineo – con la curva 15 – ha sostituito la precedente sezione “tribuna” del circuito, a causa dei lavori di costruzione. Questa sarà ora la sede della quarta zona DRS.

Buche invisibili in quel di Singapore

Ciò crea una doppia dose di DRS nella zona tra le curve 13 e 14. Si spera di offrire migliori opportunità di sorpasso su una pista in cui treni di auto che si seguono sono diventati la norma.

In questa sezione del tracciato una buca , in particolare all’apice della curva, ha sollevato preoccupazioni in materia di sicurezza. Ciò che aveva ha giocato a sfavore dell’introduzione della zona extra lo scorso anno.

Parlando l’anno scorso, Esteban Ocon dell’Alpine ha spiegato: “La FIA è preoccupata per la sicurezza in quella piccola curva a sinistra. Personalmente, e anche gli altri piloti, ritengo che non sarà un problema.

Stiamo spingendo al momento per poterlo provare almeno in FP1, vedere come ci si sente e se va bene, potenzialmente tenerlo. Non c’è motivo per cui non potremmo tenerlo”.

“Nel simulatore, c’era una grande protuberanza su quella piega sinistra, che potrebbe essere la causa della sua assenza. Ma non credo che ci sia nella vita reale.

Credo che il problema sia dovuto alla scansione con i muri lì, alla velocità e tutto il resto” ha concluso.