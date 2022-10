GP Singapore, pagelle: I grandi nomi deludono

Il GP del Singapore si chiude con un’inaspettata vittoria di un pilota inaspettato, i grandi nomi deludono: Queste sono le pagelle della notte asiatica

Il Gran Premio del Singapore torna nel Circus in pompa magna, con un bellissimo GP che ha emozionato tutti tifosi. Se nella prima parte di gara ha regnato la noia, dopo le soste e i ritiri con la pista asciutta la sessione domenicale sembra rivirarsi. Le pagelle dell’edizione 2022 del GP del Singapore, vinto da uno strabiliante Sergio Perez, premiano gli ottimi risultati degli underdog e bocciano i piloti da cui ci si aspettava di più.

I migliori piloti

Sergio Perez 9: Partire dietro a Singapore e riuscire a vincere è un impresa che soli poco piloti possono dire di aver fatto. Dopo esser partito in seconda posizione, dietro a Leclerc, è riuscito a issarsi in prima piazza già alla partenza. Anche quando sembrava che il pilota monegasco potesse insidiare il messicano, il pilota Red Bull è riuscito a difendere il primato del Gran Premio. Riuscendo a vincere la gara, nonostante una penalità di 5 secondi. Una bella prova di forza dopo un periodo passato nell’anonimato.

We’ve picked out five winners and five losers from our return to racing in Singapore! 👇#SingaporeGP #F1https://t.co/PD8emyhKpl — Formula 1 (@F1) October 3, 2022

Daniel Ricciardo 8: La rivalsa dell’honey badger. L’australiano, dopo una stagione deludente, è riuscito a conquistare un risultato convincente. Nella pista della città-stato asiatica, il pilota della McLaren ha rimontato undici posizioni, partendo dalla sedicesima piazza è riuscito a concludere quinto. La risalita di Ricciardo è stata favorita dai ritiri dei due piloti Alpine e di Tsunoda, e da un’ottima strategia della scuderia di Woking. Che il nativo di Perth possa concludere in modo decoroso la propria avventura in McLaren?

Le delusione

Max Verstappen 5: Sembrava che il discorso mondiale si potesse già chiudere durante questo Gran Premio, invece, per l’olandese si è rivelato un week-end complicato già dal sabato. Verstappen non è riuscito a partire dalla pole position, a causa di una pessima strategia, qualificandosi in settima posizione. Alla partenza del GP, alla domenica, è scivolato in undicesima piazza, dopo aver pattinato allo start. Riuscendo a recuperare posizioni e tornare nella posizione di partenza. Alla ripartenza, dopo la safety car causata da Tsunoda, perde molte posizioni nel tentare il sorpasso su Norris. Chiude la gara in settima posizione, titolo mondiale rimandato.

Mercedes 4: Un pessimo risultato per la scuderia tedesca, dai risultati in pista alle strategia adottate dagli uomini della casa di Stoccarda. Il sabato dei piloti, della squadra campione del mondo, si concludeva con Russell in undicesima posizione, la domenica è partito dalla pit lane, e Hamilton in terza piazza, miglior risultato stagionale. La gara del pilota numero 63 viene compromessa quando viene richiamato per primo ai box per provare le gomme d’asciutto, non riuscendo a migliorare la propria posizione, già fuori dai punti. Hamilton, invece all’inseguimento di Sainz, va danneggiare la propria vettura contro il muro, andando a rovinare il proprio Gran Premio.