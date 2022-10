GP Singapore, l’ordine d’arrivo

Il GP di Singapore ci regala anche in questa edizione numerosi colpi di scena sino a pochi giri al termine, col trionfo tra le polemiche di Sergio Perez. L’ordine d’arrivo è ancora in via di definizione

Le condizioni metereologiche avverse sul circuito di Marina Bay mostrano un’ulteriore vittoria per la Red Bull ma non con Max Verstappen, bensì con Sergio Perez. Il pilota messicano ha condotto sin dall’inizio la gara, ma potrebbe essere privato della vittoria a seguito di una doppia infrazione commessa sotto il regime di Safety Car, entrata al giro 37 a seguito del incidente provocato da Tsunoda. Le sue azioni verranno investigate dopo la gara. L’ordine d’arrivo quindi, potrebbe ancora subire delle modifiche.

Charles Leclerc conclude al secondo posto. Il pilota numero 16 non ha eseguito una partenza brillante che lo ha portato subito dietro Perez già alla prima curva.

Le uniche occasioni sono arrivate solo al giro 40 dopo la fine della Safety Car, con Leclerc che ha cercato di superare Perez più volte, compiendo numerosi giri al limite, non sufficienti per regalare al pilota monegasco la vittoria.

The battle for the lead is hotting up 🔥 Leclerc is less than half-a-second behind Perez#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/utUK5L8HVt — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Terzo Carlos Sainz che porta faticosamente la seconda Ferrari a podio, reduce di una gara particolarmente difensiva. Settimo Max Verstappen, partito ottavo, protagonista di numerosi sorpassi. Il settimo posto non gli consente di ottenere il secondo titolo mondiale, rimandando la festa al prossimo appuntamento in Giappone.

Male Lewis Hamilton ,che conclude solo in ottava posizione. Bene l’Aston Martin e le Mclaren con entrambe le monoposto a punti ,male le Alpine.

Numerosi ritiri, Alonso e Ocon out

Domenica amara per il team Alpine che con entrambe le vetture ha concluso in anticipo la corsa, a seguito di problemi legati al motore. Grande delusione soprattutto per Fernando Alonso, protagonista di un ottima partenza che gli ha consentito di raggiungere la sesta posizione sino al giro 22 dove è stato costretto al ritiro.

Lo spagnolo sperava di ottenere un grande risultato questo weekend, a seguito del suo record raggiunto, 350 Gran Premi.

GP Singapore, l’ordine d’arrivo

Sergio Perez

Charles Leclerc

Carlos Sainz

Lando Norris

Daniel Ricciardo

Lance Stroll

Max Verstappen

Sebastian Vettel

Lewis Hamilton

Pierre Gasly

Valterri Bottas

Kevin Magnussen

Mick Schumacher

George Russell

Yuki Tsunoda Out

Estaban Ocon Out

Alexander Albon Out

Fernando Alonso Out

Nicholas Latifi Out

Guanyu Zhou Out

Valeria Caravella