GP Singapore: la conferenza stampa dei top team

La conferenza stampa del GP di Singapore di questa stagione 2024 ha visto protagonisti i piloti dei team di punta come McLaren, Mercedes e Red Bull

Nella conferenza che precede il GP di Singapore alcuni piloti dei top team hanno parlato del campionato in evoluzione. McLaren è stata al centro dell’attenzione grazie ai risultati recenti: Piastri e Norris si sono detti pronti a mantenere alta la bandiera del team e attenuare le distanze dagli altri in classifica. Mentre Mercedes e Red Bull hanno ribadito la loro volontà di migliorarsi.

McLaren: la striscia di successi è tutta da completare

Oscar Piastri, reduce dalla vittoria a Baku, ha discusso del ruolo delle ali flessibili, un tema scottante della stagione. “Sulle ali flessibili posso solo dire che la McLaren è legale. Noi abbiamo passato tutti i test, quindi ali legali. Non è la bacchetta magica che ci fa essere competitivi”. Nonostante l’ex rookie non sia davvero un candidato diretto per il titolo piloti, la sua attenzione è focalizzata sul mantenimento della leadership nei Costruttori, dove McLaren guida con 476 punti.

Norris dal canto suo ha espresso grande fiducia per Singapore: “Sono emozionato per questo weekend. È sempre bello gareggiare sotto le luci di Singapore. Il circuito è impegnativo, ma sono preparato e spero in un’altra gara divertente”. Il pilota numero 4 della McLaren ha ancora tanto da dimostrare in pista, soprattutto se in confronto alle performance del compagno di squadra.

Mercedes: il bisogno di riconfermare il potenziale

Dalla parte della Mercedes, George Russell ha parlato delle sfide che il team sta affrontando in questa stagione. Eppure il numero 63 ha mostrato una mentalità ottimista: “Abbiamo lavorato molto sulla vettura, e speriamo di riuscire a fare meglio rispetto alle ultime gare. Il circuito di Singapore richiede il massimo, ma siamo pronti a raccogliere punti importanti”. La Mercedes, che celebra il cinquantesimo anniversario della partnership con Petronas, nel frattempo presenterà una nuova livrea.

Red Bull: Max Verstappen è in crisi

Pur essendo leader del campionato e del top team degli ultimi tre anni, Max Verstappen ha ammesso in questa conferenza che Singapore non sarà facile per la Red Bull: “So che non sarà il nostro weekend più semplice, lo dico chiaramente, ma abbiamo esaminato cosa potevamo fare meglio a Baku e mi auguro che quanto fatto abbia stabilizzato un po’ di più la macchina”​. Non sono mancati i complimenti a Piastri. “Sta facendo un gran lavoro, la McLaren è forte e tocca a noi ora rendere la macchina più veloce”.

Francesca Luna Barone