Helmut Marko su crashgate: “Massa ha buone possibilitá di vincere il titolo 2008”

Come ricorderemo, fu proprio il brasiliano ad aver fatto ricorso per quanto accaduto. Allo stato attuale, le recenti dichiarazioni di Bernie Ecclestone potrebbero rappresentare un monito per Massa a continuare nella lotta. Pare, infatti, che in un’intervista al portale F1-insider, Ecclestone avrebbe dichiarato di essere giá a conoscenza dello scandalo pochi giorni dopo, ma preferí non interevenire.

Marko non esclude quindi che Massa finisca per vincere la Coppa del Mondo 2008 in tribunale, perché con le nuove prove, ci sono possibilità di vincere il caso. “Se ci sono nuovi fatti, la questione può essere riaperta e allora, le possibilità per Massa, non sono poi così poche“. “Gli auguro di avere il titolo e al signor Hamilton, che non pensa ai record, non dispiacerebbe averne uno in meno“, ha commentato Marko in un’intervista con Kronen Zeitung.

Il punto della situazione

Sebbene le parole di Ecclestone abbiano contribuito a riaprire la ferita di Massa, resta alquanto improbabile che il Mondiale 2008 sia riassegnato a quindici anni di distanza. D’altra parte, un eventuale nuovo processo violerebbe il Codice Sportivo internazionale che prevede termini molto rigidi per esercitare il diritto di revisione.