GP Singapore, FP2: all-in sulla qualifica

Dalle FP2 del GP di Singapore si evince come in generale le squadre siano focalizzate maggiormente sulla qualifica; importantissima anche in ottica gara per la natura del tracciato

Per la prima volta dopo tre anni la Formula 1 torna a Singapore per correre il GP in notturna più famoso del calendario. Nel primo assaggio di pista, che i piloti hanno potuto fare in occasione delle prime libere, si è potuto notare un lavoro estremamente differenziato fra le diverse squadre. Mentre nell’ultima sessione del venerdì ci si è incentrati a prendere con maggior vigore le misure con la pista sud-est asiatica. Quando hanno effettuato le più significative simulazioni di qualifica e di passo gara.

Tutto ciò in una giornata fra l’altro segnata dalla notizia bomba riguardante il presunto non rispetto del budget cap inerente alla stagione 2021 da parte di Red Bull ed Aston Martin. Le cui irregolarità non sono ancora state confermate dalla FIA; ma che hanno comunque già suscitato scalpore e malumori nel paddock.

Tornando invece a parlare dell’ambito sportivo, le monoposto scese in pista hanno iniziato la propria attività dividendosi fra la gomma gialla e quella bianca. Cosa che per buona parte delle FP1 non interessato né il duo di Milton Keynes né Charles Leclerc, rimasti più a lungo ai box. Per via degli importanti cambiamenti di set up effettuati sulle rispettive macchine che hanno richiesto del tempo.

FOCUS: GIRO VELOCE

Solo a poco più di mezz’ora dalla bandiera a scacchi, Max Verstappen ha tentato un primissimo giro cronometrato su hard. Poco dopo è stato il turno di Sergio Perez su soft e della Ferrari numero #16 su media. Più in generale, negli stessi istanti l’azione si è riversata sul tentativo di giro veloce con la mescola morbida. Da cui emerge una Mercedes veloce ed una Ferrari molto a suo agio. Il riferimento sia del monegasco che dell’olandese è invece arrivato solo negli istanti finali, per piazzarsi rispettivamente in seconda ed in quarta posizione. In cima alla classifica invece Carlos Sainz – 1.42.587.

Per quel che riguarda le simulazioni di passo gara delle squadre di vertice, unicamente George Russell, Lewis Hamilton ed il madrileno hanno effettuato alcuni giri. Col messicano impegnato solo in un paio di tornate; e con i due più sotto ai riflettori concentrati unicamente in prove di qualifica (anche per via del poco tempo che hanno avuto a disposizione in pista).