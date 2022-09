GP Singapore, Ferrari: “Possiamo puntare alla pole”

Si torna in pista per il weekend del GP di Singapore con una Ferrari che sembra essere in palla

Chiuso il discusso capitolo Monza la Formula 1 torna in Asia dopo due anni. A Marina Bay è tutto pronto per ospitare un weekend all’insegna della velocità e dell’azione in pista, iniziata al calar del sole. Nei due turni di libere in notturna la fiammante Ferrari ha dato prova di avere una monoposto performante e con ritmo. Tanto è stato il lavoro sia in pista sia ai box in entrambi i turni di prove, soprattutto sulla vettura di Leclerc. Il GP di Singapore di domenica sarà, inoltre, il primo match point per Verstappen e la vittoria del mondiale: riuscirà Leclerc, con la sua Ferrari, a far rimandare la festa all’olandese?

Alla fine del primo turno di libere Leclerc ha chiuso al terzo posto con un tempo di 1:43.435, mentre il compagno di squadra Sainz ha concluso al sesto posto stampando un crono di 1:44.138. Nel secondo turno di libere, invece, il monegasco si è piazzato al secondo posto con un crono di 1:42.795 mentre lo spagnolo ha chiuso in prima posizione con un tempo di 1:42.587.

Dichiarazioni di Leclerc:

Al termine dei due turni di prove libere Leclerc ha affermato: “La nostra prestazione è stata buona oggi anche se purtroppo non abbiamo potuto girare quanto avremmo voluto il che, specie qui, non è affatto ideale. Dobbiamo fare in modo di avere una terza sessione di libere pulita per poter lavorare in configurazione gara. Il nostro passo da qualifica invece è buono e credo che possiamo puntare alla pole position”.

Dichiarazioni di Sainz:

Anche Sainz ha dichiarato: “Questa prima giornata in pista a Singapore è stata intensa. Siamo riusciti a completare il programma ma abbiamo anche dovuto fare i conti con diverse problematiche legate al bilanciamento e alla messa a punto della monoposto”.

“Nella prima sessione non eravamo molto contenti ma le sensazioni sono migliorate nella seconda ora di libere. Dobbiamo lavorare parecchio e cercare ancora della prestazione, specie in configurazione gara. Credo ci aspetti una lotta molto serrata per le prime posizioni e per questo sarà importante sfruttare ogni aspetto del fine settimana”, ha affermato Sainz per concludere.