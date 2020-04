GP Silverstone: entro fine mese arriverà una decisione

Lettura in 1 minuto

Il mese di aprile sarà cruciale per conoscere le sorti del Gran Premio d’Inghilterra

La stagione di Formula 1 dovrebbe cominciare il 14 giugno con il Gran Premio del Canada e da li dovrebbe proseguire forse anche fino agli inizi del 2021. E’ comunque presto per fare ogni tipo di previsione anche perchè altre gare potrebbero saltare e gli scenari sono piuttosto grigi. Sono state già annullati eventi sportivi internazionali come le Olimpiadi di Tokyo e Wimbledon. A tal proposito entro fine mese arriverà la decisione da parte degli organizzatori per quanto riguarda il GP di Silverstone.

Le possibilità che la stagione cominci senza intoppi e problemi però vanno diminuendo di giorno in giorno. “Silverstone e la Formula 1 rimangono in stretto contatto con l’evolversi della situazione valutando la fattibilità di tenere il Gran Premio di Gran Bretagna nel weekend dal 17 al 19 luglio”, ha dichiarato il promotore dell’evento in una nota rilasciata mercoledì.

“Apprezziamo che altri eventi sportivi nel Regno Unito in programma a luglio abbiano preso decisioni importanti, ma è importante sottolineare che la loro logistica e i loro accordi sportivi differiscono da quelli di Silverstone e, pertanto, il nostro calendario ci dà un altro mese di tempo per prendere una decisione. La sicurezza dei nostri fan, dei nostri colleghi e di tutta la community della Formula 1 sarà la nostra priorità e pertanto continueremo a impegnarci con le autorità competenti”.

Chase Carey però ci ha tenuto a rincuorare i tifosi promettendo che il mondiale inizierà quest’estate con un calendario ridotto a 15-18 gare. Il primo semaforo verde è previsto per venerdi 12 giugno a Montreal. Sarà realmente il led canadese a dare il via al campionato?