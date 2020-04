Steiner: “Bisogna pensare alla sopravvivenza dei team”

Follow on Twitter

A detta del manager, risparmiare è un’azione necessaria per poter andare avanti

Le squadre come faranno ad affrontare l’emergente crisi finanziaria? Il tema è stato affrontato da Gunther Steiner in una recente intervista.

“Per i team sorge la questione della sopravvivenza”, ha dichiarato il team principal Haas ad Auto Motor und Sport.

“Ma penso che i problemi debbano sempre essere affrontati positivamente. D’altra parte, un problema crea anche nuove opportunità. Se lavoriamo tutti insieme, riuniamo tutte e dieci le squadre, potremmo uscire da questa situazione ancora meglio. Per lo sport e per tutti i nostri dipendenti”.

BUDGET CAP FONDAMENTALE

Per andare avanti “bisogna scoprire dove possiamo risparmiare denaro”, ha detto Steiner riferendosi al budget cap.

“Abbiamo una situazione che non possiamo cambiare, quindi dobbiamo affrontarla realisticamente. Abbiamo meno soldi, ma tutti vogliamo rimanere in affari. Dobbiamo concordare tagli che renderebbero lo sport più interessante in futuro e che avvicinerebbero le scuderie“.

“Non dovremmo vedere il negativo, dovremmo vedere il positivo. L’obiettivo prioritario, penso, è quello di assicurarci che tutte e dieci le squadre siano sulla griglia a Melbourne l’anno prossimo”, ha concluso l’italiano.