GP Sakhir, Verstappen: ”Sarà piuttosto interessante”

Max Verstappen si piazza al terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Sakhir: domani la gara si prospetta emozionante

Max Verstappen, pilota della Red Bull, partirà terzo nel Gran Premio di Sakhir che si terrà domani. Le prove libere erano andate decisamente meglio con un passo decisamente più forte, ma l’olandese si ritiene comunque piuttosto soddisfatto di questo terzo posto. L’obiettivo del pilota in queste qualifiche è stato quello di mantenersi il più vicino possibile, riuscendo a tenere un passo addirittura migliore del solito.

Il circuito di certo non aiuta i piloti: i giri corti e piuttosto veloci non sono facili da gestire, ma assicurano lo spettacolo per i fan. ”Domani partiremo con una gomma diversa, sarà piuttosto interessante. Vedremo come si svilupperà la gara per noi”, annuncia Verstappen nelle dichiarazioni rilasciate direttamente dopo la fine della sessione.

PREVISIONI PRE GARA

Riuscire a testare l’assetto delle gomme in questo particolare circuito sembra essenziale per poter fare una buona gara, e in merito è stato chiesto all’olandese se la strategia della Mercedes dei tre set di gomme possa averlo destabilizzato e deconcentrato durante le qualifiche. Ma ciò sembrerebbe non averlo turbato. ”Come ho già detto in passato non abbiamo nulla da perdere. Cercheremo di divertirci domani e vedremo quale sarà il risultato”, ha dichiarato.

Max Verstappen partirà dalla parte pulita della griglia e avrà il beneficio della gomma, ciò potrebbe dargli qualche metro di vantaggio su George Russell – qualificato in seconda posizione con la Mercedes di Lewis Hamilton – che non è abituato a partire davanti. Sicuramente, se ce ne sarà la possibilità l’obiettivo principale sarà quello di attaccare subito Bottas per guadarsi la prima posizione. In merito ha aggiunto: ”Dipenderà molto dalla partenza, ci sono tantissimi giri. Ci sarà anche la gestione del traffico da tenere in conto e non sarà semplice”. Si prospetta una gara emozionante e piena di colpi di scena.