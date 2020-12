GP Sakhir: la griglia di partenza definitiva

Di seguito la griglia di partenza nel GP di Sakhir con i primi tre piloti racchiusi nel giro di 1 decimo. Ma a fare la pole position è Valtteri Bottas.

Pole position per un rigenerato Valtteri Bottas nelle qualifiche del GP di Sakhir 2020. Il finlandese è riuscito a spuntarla su suoi diretti rivali per un niente, con Russell secondo, a soli 26 millesimi dal compagno di squadra e Verstappen che stampa il terzo tempo a soli 56 millesimi dalla pole. Il britannico della Mercedes non ha fatto sentite la mancanza di Hamilton dimostrando di essere molto competitivo fin dalle prove libere. Quarto un sorprendente Charles Leclerc che riesce a compiere un grande tempo.

Quinto tempo per Sergio Perez con un ottimo Daniil Kvyat a completare la terza fila. Settimo Ricciardo con a fianco la McLaren di Carlos Sainz. A completare la top ten troviamo Pierre Gasly che scatterà dalla nona casella e l’altra Racing Point di Stroll. Solo undicesimo Ocon con a fianco un deludente Albon, lontano anni luce dalla prestazione del suo compagno di squadra. Stessa delusione per Vettel che scatterà solo dalla dodicesima casella.

Quattordicesimo tempo per un buon Giovinazzi che è riuscito a qualificarsi nel Q2. Delude Norris, solo quindicesimo. Il britannico della McLaren ha buttato il suo tempo valido per qualificarsi per il Q3. Sedicesimo Magnussen. Penultima fila per le due Williams di Latifi e dell’esordiente Jack Aitken. A completare la griglia di partenza troviamo KImi Raikkonen diciannovesimo e l’altro esordiente Pietro Fittipaldi, colui che ha sostituito Grosjean.

Di seguito la griglia di partenza definitiva del GP di Sakhir: