GP Russia: tornerà in calendario in futuro?

Incerto è il futuro del GP di Russia nella Formula 1: non si sa se prima o poi il Circus tornerà con una tappa a Sochi o San Pietroburgo

In questi ultimi mesi, a causa del conflitto geopolitico in corso, la Russia è stata estromessa da qualsiasi evento sportivo e non. In particolare, per quanto riguarda la Formula 1 la tappa del GP di Russia 2022, appuntamento fisso di fine settembre, è stata annullata definitivamente dal Circus. Attualmente non si sa se il Gran Premio di Sochi tornerà, o se addirittura il GP San Pietroburgo approderà in calendario. A tal proposito, ha parlato Viktor Kiryanov, capo della Federazione Automobilistica russa.

All’agenzia di stampa Tass, ha riferito Kiryanov: “La Russia è stata definitivamente esclusa dalla Formula 1? Dio solo lo sa. È tutto così incerto. Ma ci teniamo in contatto con la Federation Internationale de l’Automobile, lavoriamo ancora con loro e ci arrivano da loro tutti i documenti normativi”.

Ancora coinvolti nel Motorsport?

Al forum economico internazionale di San Pietroburgo ha ribadito Kiryanov: “Siamo ancora coinvolti in tutto ciò che riguarda il Motorsport. Non ci sarà la Formula 1 in Russia per il momento, ma ci saranno molti altri eventi. Non è positivo che non ci siano Gran Premi, ma va bene così. Svilupperemo invece la nostra serie di corse nazionali. A tal proposito, l’autodromo di San Pietroburgo, per esempio, ha ricevuto tutte le licenze necessarie dalla FIA, è funzionante e possiamo già organizzare gare di qualsiasi tipo”.

Non ci sono, quindi, certezze per quanto riguarda un futuro GP di Russia in calendario. Nè per quanto riguarda una tappa nella classica Sochi, né per quanto riguarda la nuova pista di San Pietroburgo. Secondo quanto dichiarato, la Federation Internationale de l’Automobile è ancora in contatto con la Federazione Automobilistica russa. Ma niente garantisce che la tappa russa potrà tornare in calendario nell’immediato o lontano futuro.