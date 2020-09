GP Russia, Mercedes: “Siamo in forma e ottimisti per la gara”

La prima giornata in pista del weekend del GP di Russia è stata dominata ancora una volta dalla Mercedes. La prima sessione di prove libere si è conclusa con il primo posto di Bottas, seguito da Verstappen. Hamilton ha invece faticato un po’ in mattinata, chiudendo penultimo davanti alla Williams di Latifi. Il pilota britannico è riuscito però a migliorarsi nel pomeriggio terminando le FP2 in seconda piazza, dietro al compagno di squadra.

La Mercedes, ancora una volta, ha dimostrato di essere la squadra da battere sia sul giro secco, che sul passo gara. Infatti, anche sulla simulazione passo gara il team di Stoccarda non ha rivali, mostrando velocità e costanza. Al termine della giornata, entrambi i piloti Mercedes hanno riassunto il lavoro svolto dichiarandosi ottimisti e positivi in vista del GP in Russia.

Wrapping up Friday at the @SochiAutodrom with P1 for VB in #FP2, just ahead of Lewis! 💪

