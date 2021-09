GP Russia, Hamilton fa autocritica: “Mi sono reso la vita difficile per domani”

Sembrava poco più che una formalità mettere entrambe le Mercedes davanti a tutti, ma la qualifica bagnata di Sochi ha cambiato le carte in tavole. Un grave errore commesso nel Q3 da Lewis Hamilton mette in salita il Gran Premio di Russia del pilota angloamericano, costretto a scattare dalla quarta casella.

Il cambio di ala del sette volte campione del mondo ha rallentato anche l’azione di Valtteri Bottas. Il finlandese, al pari del suo compagno di team, ha avuto a disposizione un solo giro con gomma da asciutto senza riuscire a mettere nella corretta finistra di utilizzo gli pneumatici.

“Anche oggi stavo facendo una buona qualifica ma… evidentemente ho perso il talento nel Q3 (scherza ndr.)”, dichiara il pilota Mercedes a Sky Sport Italia. “Ho commesso degli errori e sono deluso da me stesso, non riesco nemmeno a spiegarmelo. Mi dispiace anche per il mio team, ma ormai è il passato e spero di poter lottare domani ad alti livelli.”

“Le slick? Erano un rischio per noi. Non siamo nella posizione di prenderci troppi rischi, ovviamente se guidi una Williams puoi prenderti tutti i rischi che vuoi. Per noi potrebbe essere molto pesante, ma cercherò di rimontare domani”, aggiunge a domanda riguardo la scelta gomme.

💬 “I’m really sorry to all of the team because obviously that’s not what you expect from a champion.

“I’ll do my best tomorrow to try and rectify it.”

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 25, 2021