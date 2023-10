GP Qatar, Verstappen: “È una sensazione fantastica”

Max Verstappen, con il risultato conquistato in questo GP del Qatar, viene incoronato per la terza volta in carriera Campione del Mondo

La stagione perfetta di Max Verstappen si è conclusa anticipatamente, senza mai dare ai suoi avversari una reale possibilità di risposta nel campionato mondiale. L’olandese ha subito sfruttato un ottimo feeling con la sua RB19 sin dalla prima gara stagionale, riuscendo persino a ritoccare un record. Il risultato ottenuto, durante la Sprint Race del GP del Qatar, è il coronamento dell’annata semplicemente perfetta portata in pista da Verstappen. Super Max vince tre titoli del mondo consecutivi sempre alla guida della Red Bull e il futuro sembra sempre più promettente.

Dopo una partenza difficile, dovuta a una correzione durante un tentato sorpasso su Norris, Verstappen si ritrova dietro alle Ferrari. Tuttavia, grazie a due entrate in pista della Safety Car dovute ai ritiri di Lawson e Sargeant, inizia la sua rimonta. Super Max supera il duo della Ferrari e si posiziona al terzo posto dopo pochi giri. Successivamente, con il ritiro di Perez alcune tornate dopo, arriva la conferma della sua vittoria del titolo mondiale. Questo è il suo terzo titolo mondiale consecutivo, e, proprio come fece Schumacher nel 2002, lo conquista con ben sei gare d’anticipo.

Le dichiarazioni del campione del mondo

Verstappen, intervistato al termine della Sprint Race da Nico Rosberg, dichiara: “È una sensazione fantastica, abbiamo disputato una stagione incredibile. Sono orgoglioso di far parte di questo team e cercheremo di dare il massimo anche in futuro. La gara di oggi è stata divertente, grazie anche alle numerose Safety Car, e sono molto contento del risultato. Vedremo cosa accadrà, ma ora cerco di godermi il momento e spero di continuare cosi anche in futuro”. Parlando della gara di Piastri, Super Max, spiega che: “Ha fatto una grande gara, specialmente con le gomme medie. Ho cercato di avvicinarmi, ma non ci sono riuscito“.