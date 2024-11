GP Qatar, Sprint Race: doppietta Papaya

GP Qatar, sul circuito di Lusail si è svolta l’ultima Sprint Race 2024, con Lando Norris in partenza dalla pole. Vediamo cosa è successo

Il sabato sera del GP Qatar, si apre con la Sprint Race, l’ultima della stagione 2024. Sul Lusail International Circuit, i 20 piloti si sono sfidati nella mini gara per un totale di 19 giri, alla ricerca di quel punticino in più che potrebbe valere il risultato finale, sia per quanto riguarda il Mondiale Piloti, a partire dal secondo posto e la il Mondiale Costruttori, tuttora in ballo e conteso tra McLaren e Ferrari.

Verso la griglia di partenza

Si forma la griglia di partenza, con Lando Norris che occupa la pole position, e mette nel mirino due obiettivi importanti: il secondo posto nel Mondiale Piloti e il titolo Costruttori per la McLaren. Per la McLaren, quasi a confermare di voler provarci, ci pensa Oscar Piastri con il terzo posto sulla griglia di partenza. Tra le due papaya, c’è la Mercedes di George Russell, vincitore al GP Las Vegas.

Alle spalle, gli avversari, con la Ferrari in quarta e quinta posizione con Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Mini gara che vale un Mondiale

Allo spegnimento dei semafori, Lando Norris parte bene, ma alle spalle è bagarre tra George Russell e Oscar Piastri. Caos in casa Ferrari, con Carlos Sainz che a momenti si gira, e Charles Leclerc nel tentativo di evitarlo alza il piede e perde una posizione. Ne approfitta Lewis Hamilton, che partito molto bene, supera il monegasco prendendosi la quinta posizione.

Nel corso del terzo giro, abbiamo le McLaren al comando, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri, poi George Russell, seguiti da Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Max Verstappen, Fernando Alonso che chiude la top ten. Kevin Magnussen è undicesimo, con Valterri Bottas e Lance Stroll in dodicesima e tredicesima posizione. Ultima posizione per Sergio Perez, partito dalla pit-lane con l’altra Red Bull.

Intorno al quarto giro, si accende una sfida tra Russell e Piastri, con l’australiano che riesce a difendersi dagli attacchi del pilota della Mercedes. Sfida che si prospetta molto lunga e combattuta.

Al quinto giro, Piastri e Russell si avvicinano a Lando Norris, scendendo sotto il secondo. Il pilota della McLaren, non sembra riuscire a scappare. Nel frattempo, Charles Leclerc fatica a tenere il passo di Lewis Hamilton, ma anche Max Verstappen sembra essere in difficoltà. Nelle retrovie, grande difficoltà per Liam Lawson, così come per Perez.

Charles Leclerc segna un miglior crono in 1’25″522, nel tentativo di riprendere Lewis Hamilton.

Intorno al settimo giro, sembra esserci una situazione di stallo per i primi 5, a parte Lando Norris. Max Verstappen supera Pierre Gasly, prendendo l’ottava posizione. Il pilota olandese, risulta essere il più veloce in pista girando in 1’22″224, George Russell inizia a soffrire di graining, nel tentativo di attaccare Piastri.

Leclerc si avvicina a Hamilton, che sembra più in difficoltà. Al tredicesimo giro, è sfida Leclerc vs Hamilton. Il monegasco con un’azione al limite e alquanto serrata, riesce a prendere la posizione su Lewis. Tra i due si è sfiorato il contatto, ma fortunatamente non è successo nulla di grave.

Russell continua la lotta contro Piastri, molto solido in difesa seppur con manovre, non sempre in linea con il regolamento. Obiettivo del secondo posto, non facile per il pilota della Mercedes, che fatica a superare l’australiano, il quale a sua volta ha preso il DRS da Lando Norris. Nel frattempo, Carlos Sainz si avvicina al gruppetto di testa, e in particolare a Russell.

Norris rallenta, per ridare DRS a Piastri. Red Bull in difficoltà, con Max Verstappen che non riesce a passare Nico Hulkenberg, per la settima posizione. Situazione peggiore per Perez, in ultima posizione.

Colpo di scena finale

Al 19° giro, George Russell ci riprova con altri tentativi, ma nulla. Deve accontentarsi del terzo posto.

Arriviamo al traguardo, e a sorpresa Lando Norris rallenta e permette a Oscar Piastri di vincere la Sprint Race. George Russell è terzo, seguito da Carlos Sainz e da Charles Leclerc.

È dunque doppietta per la McLaren, che guadagna punti importanti sulla Ferrari, andando a 30 punti di vantaggio sulla Rossa.

Ora la palla passa al GP Qatar, che scatterà domani alle ore 17.00, e dove le sorprese e i colpi di scena, sicuramente non mancheranno.