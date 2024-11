GP Qatar, Norris: “L’obiettivo è la doppietta”

Lusail si conferma pista McLaren: è ancora Norris il più veloce, partirà in pole nella Sprint del GP del Qatar

Non sorprende l’ennesima pole position, seppur per la Sprint del sabato, di Lando Norris, che vola nella sua McLaren al GP del Qatar. La bella prestazione di Leclerc nelle FP1 non viene riconfermata nella Sprint Qualifying, solo quinto il monegasco. Lascia quindi lo scettro al pilota di Bristol, a 4 decimi dal ferrarista nelle prove. “Solo” terzo il compagno Piastri, superato da un Russell in ottima forma, ma l’obiettivo è chiaro: conquistare la doppietta.

Concentrazione sulla vittoria e il Campionato Costruttori

“È dura perché è una pista molto veloce” afferma Norris al termine dell’SQ3. “A livello di sensazioni è probabilmente il circuito più veloce dell’anno. Nell’ultimo settore devi tenere duro. Grande qualifica quest’oggi, specialmente riprendici dopo quello che è successo a Las Vegas, è davvero molto bello”. In quel del Nevada, difatti, McLaren aveva faticando perdendo punti in classifica da Ferrari. “Quindi siamo contenti. È stato un giro discreto, poi ho fatto un paio di errori troppo nel secondo tentativo. Però l’obiettivo era la pole, l’abbiamo centrato, per cui siamo soddisfatti”.

Il clima è molto diverso dal 2023: “Il vento ha un ruolo molto importante, però le condizioni sono molto migliori rispetto all’anno scorso. Lo rende molto più difficile fisicamente, però rende anche la macchina molto più veloce da guidare”. Meno caldo, ma più sforzo: “Io ho faticato, però altre macchine riescono ad andare vicino ad andare a tutta nell’ultima curva. E questo è un gran bel traguardo. Quando provi la sensazione di andare veloce, vuol dire che vai anche molto veloce. È una sfida. Non è semplice mettere insieme in giro perché le gomme all’inizio magari non sono perfette e prendi confidenza durante il giro”.

“Però abbiamo messo delle buone premesse nelle qualifiche e sono contento di quello che abbiamo fatto. Io voglio vincere. Come pilota voglio vincere ogni sessione. L’obiettivo è fare una doppietta“. Portare a casa un’importante bottino sarà fondamentale per la lotta al titolo. “Vogliamo ottenere il massimo di punti per il Campionato Costruttori. Quindi andremo all’attacco. Sappiamo che ci saranno battaglie, sappiamo che saranno veloci sia le Mercedes che le Ferrari. Per cui non mi aspetto una gara semplice. Sicuramente sarà emozionante per tutti quelli che guardano. E non vediamo l’ora che sia domani” conclude il britannico.