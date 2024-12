GP Qatar, Verstappen: “È stato molto divertente”

Ancora una “Maxterclass”: Verstappen vince a Lusail in un GP del Qatar particolarmente intenso e movimentato

In una gara piena di errori, incidenti e ritiri, chi si conferma Campione è chi lo è, del Mondo, per quattro volte. Max Verstappen vince comodamente il GP del Qatar, superando in partenza Russell, il quale gli aveva “strappato” la pole dopo la penalità per impeding. Un ritorno inaspettato dopo una brutta Sprint del sabato, ma un ritorno di forza. Mai realmente impensierito da Norris, conclude a 6 secondi da Leclerc dopo lo Stop&Go del britannico. Dimostra, ancora una volta, il motivo dei suoi titoli iridati.

Max taking his 9th win of the season in style ‍#F1 || #QatarGP pic.twitter.com/PT3HzC3wFB — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 1, 2024

C’è stato da divertirsi, conferma Super Max

“Una gran bella gara“ afferma Super Max. “Già ieri in qualifica la macchina andava molto meglio e oggi quel primo stint è stato davvero velocissimo. Io e Lando siamo stati un secondo e cinque, un secondo e otto un po’ tutto il tempo, ci siamo spinti a vicenda e ci siamo divertiti tantissimo. Una pista che ha tantissimo grip e quest’anno le gomme reggevano bene, e quindi è stato davvero molto divertente riuscire a spingerle al limite“. Tanta differenza dalla faticosa gara del 2023 in cui la durata degli stint fu obbligatoria per evitare forature,

“Siamo andati molto lunghi con il primo stint” continua “dopodiché ci sono state un paio di Safety Car da gestire con le ripartenza. Ma sono molto contento. Era un po’ che non eravamo così competitivi in condizioni d’asciutto. Sono molto fiero di quello che ha fatto il team, dare questa svolta in un giorno è davvero una vittoria molto meritata per loro”. Verstappen non vinceva in condizioni asciutte dal GP di Spagna.

Riguardo l’attacco di Norris alla seconda ripartenza, l’olandese dichiara: “Con le gomme dure ti manca grip quando esci dai box, le gomme sono molto fredde e dietro safety car non riesci a riscaldarle. Ho provato qualcosa di diverso all’uscita dell’ultima curva. Poi non avevo aderenza al posteriore per cui ho faticato a trovare la trazione all’uscita della curva. Lì c’è stato un momento un po’ piccante alla curva uno, ma è bello vederlo, immagino. Alla fine ci siamo divertiti, avevamo un bel passo e sono contento di aver vinto qui”.

Giunti ai titoli di coda, la vittoria del titolo Piloti è già nelle mani del numero 1, mentre quello Costruttori è sfuggito a Red Bull. Tuttavia, Verstappen vuole concludere in bellezza ad Abu Dhabi: “Siamo sempre stati piuttosto competitivi negli ultimi anni. Speriamo di poter esserlo di nuovo però bisognerà fare attenzione ai dettagli per ottimizzare la vettura e speriamo di poter lottare di nuovo per la vittoria”