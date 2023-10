GP Qatar, FP1: Verstappen vola, ma le Ferrari non mollano

Questa settimana ritorna la Formula 1 con il GP del Qatar. Oggi l’unica sessione di prove libere, visto che avrà luogo la Sprint Race al sabato

Oggi ha avuto luogo l’unica sessione di prove libere del GP del Qatar. Il tracciato di Lusail con i suoi 5.419 metri e 16 curve unisce un lunghissimo rettilineo a una serie di curve. Red Bull e McLaren appaiono le favorite per questo lay-out. Quanto alla rossa, il feeling é quello di una vettura che faticherà sui curvoni, come visto a Suzuka.

Ancora dominio Verstappen…

Sabbia in pista e sole pieno a Lusail. Tutti i piloti hanno cercato di dare il meglio prendendo dimestichezza con la pista. Max Verstappen lamenta zero grip a inizio sessione e fatica a tenere la vettura in pista a causa del vento e della sabbia. Tuttavia, quasi a fine prove, freccia facendo un tempo record e vola in vetta in 1:27:428.

Seguono le rosse: Sainz é secondo a tre decimi dall’olandese, mentre Leclerc terzo a quasi cinque decimi dal compagno di squadra. Il monegasco aveva segnalato rumori strani alla power unit, ma alla fine sembra non esserci nulla di preoccupante. Poi commette qualche errore finendo lungo in curva.

Le Mercedes concludono in ottava e tredicesima posizione, mentre le McLaren, considerate le favorite in questo circuito, concludono in nona e decima posizione. Anche Alonso si fa vedere in questa sessione di libere terminando in quarta posizione. Il compagno di squadra, invece, chiude quattordicesimo.

Ecco la classifica finale delle FP1