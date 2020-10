GP Portogallo: ordine d’arrivo di Portimao

Lewis Hamilton si conferma campione al Gran Premio del Portogallo, dietro di lui Bottas e Verstappen seguiti da Leclerc

Il GP del Portogallo era a tutti gli effetti un terno al lotto con le condizioni climatiche che non giocavano a favore dei team, con pioggerella a tratti e forte vento. Ma i piloti hanno saputo gestire adeguatamente la situazione e dare il meglio anche in questo nuovo circuito. A salire sul primo gradino del podio è ancora una volta Lewis Hamilton, che conquista la sua novantaduesima vittoria in carriera, piazzandosi in testa all’ordine d’arrivo della gara. Dopo una partenza che non sembrava delle migliori il britannico è riuscito a recuperare diverse posizioni e arrivare al traguardo da capolista.

In seconda posizione troviamo Valtteri Bottas, che ha lottato con il compagno di squadra dal quale si è visto soffiare la prima posizione. È arriva terzo Max Verstappen, nonostante un contatto con Sergio Perez durante i primi giri e alcuni problemi ad una delle gomme anteriori. Decisamente meglio per la Ferrari, con Charles Leclerc che si aggiudica la quarta posizioni. Peggio per il compagno di squadra Sebastian Vettel, in decima posizione.

In quarta e quinta posizione rispettivamente Pierre Gasly e Carlos Sainz, seguiti da Sergio Perez. Va male invece per Lance Stroll, che si è ritirato ad alcuni giri dalla fine dopo diverse penalità e un incidente che ha costretto Norris a cambiare l’ala anteriore. Sembra che una delle difficoltà di questo circuito sia quella di riuscire a rimanere dentro i limiti della pista, dato il numero di penalità che sono state assegnate per questo stesso motivo. A riscontrare questo problema sono stati: Stroll, Grosjean, Latifi, Kvyat e Norris.

ORDINE D’ARRIVO DEL GP DL PORTOGALLO

1) Lewis Hamilton

2) Valtteri Bottas

3) Max Verstappen

4) Charles Leclerc

5) Pierre Gasly

6) Carlos Sainz

7) Sergio Perez

8) Esteban Ocon

9) Daniel Ricciardo

10) Sebastian Vettel

11) Kimi Raikkonen

12) Alex Albon

13) Lando Norris

14) George Russell

15) Antonio Giovinazzi

16) Romain Grosjean

17) Kevin Magnussen

18) Nicholas Latifi

19) Daniel Kvyat

20) Lance Stroll