GP Portogallo, Leclerc vede la luce

Dopo diverse gare corse facendo l’andatura del ‘gambero’, la Ferrari vede la luce in fondo al tunnel

Su un circuito completo e probante come quello portoghese, Charles Leclerc ha colto una quarta piazza di grandissimo valore, specie considerando l’andamento del suo GP. Niente sorpassi a ripetizione da parte dei rivali per sprofondare nelle retrovie, come era accaduto ad esempio al Mugello, ma una gara di sostanza, in cui il monegasco ha portato la Rossa saldamente davanti alle rivali dirette come McLaren, Racing Point e Renault. E ha tenuto dietro pure l’arrembante AlphaTauri di Gasly, che alla vigilia sognava l’aggancio in classifica mondiale con la casa di Maranello per la piccola formazione di Faenza.

Un’ottima boccata d’ossigeno per la Ferrari, considerando anche che domenica è in programma il terzo GP italiano a Imola, dove Leclerc approderà in quinta posizione assoluta a soli 5 punti da Ricciardo, che oggi ha chiuso solo nono. “In Germania avevamo fatto bene in qualifica, poi in gara ci siamo persi. Confidavamo in questi aggiornamenti per capire se avremmo invertito la tendenza e il responso è stato positivo – ha affermato Charles – Purtroppo la pioggia ha condizionato il nostro avvio, ma la cosa positiva è che con l’andare dei giri abbiamo recuperato un sacco di posizioni“. Leclerc ha addirittura accarezzato il sogno del podio, ma la velocità di Verstappen era decisamente troppa: “Ci ho sperato, perché venivo da una bellissima rimonta. Ma Verstappen viaggiava davvero forte sul finale”.