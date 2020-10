Caso Stroll: allarme sicurezza in Formula 1

La positività al Covid-19 del pilota Racing Point ha sollevato qualche dubbio sui protocolli di sicurezza imposti dal Circus per combattere il virus

In occasione dello scorso Gran Premio, Lance Stroll ha dovuto saltare a piè pari il weekend di gara, facendo affidamento sul suo sostituto Nico Hulkenberg. Inizialmente non è stata diffusa la motivazione per cui Stroll non è potuto scendere in pista, anche se alcune indiscrezioni dopo la gara hanno parlato di un pilota bloccato in bagno. In realtà, due settimane dopo, è stato reso ufficiale che il pilota Racing Point è risultato positivo al Covid-19. Una situazione che ha messo in guardia gli uomini della Formula 1.

Diverse, infatti, sono le perplessità e i dubbi che si sono sollevati in merito al rispetto dei protocolli di sicurezza. Quello che è successo è che, dopo aver ricevuto l’esito negativo al primo tampone, Stroll è voltato in Germania per prendere parte al GP, ma lì il test ha dato risultato positivo. Ora, dopo solo 10 giorni, il tampone è risultato nuovamente negativo e il pilota ha avuto il permesso di scendere in pista. Quello che molti si sono chiesti in seguito a questa vicenda è: è sufficiente avere un esito negativo ad appena cinque giorni dal GP? Oppure sarebbe più opportuno svolgere il tampone in modo diverso?

PROTOCOLLI DA RIVEDERE PER LA FORMULA 1?

La situazione vissuta da Stroll sembra essere un po’ controversa, soprattutto tenendo conto che in Russia il pilota non si sentiva già bene, ma aveva ricevuto come esito un tampone negativo. Al momento, non risultano altri casi positivi all’interno del paddock, il che è sicuramente una notizia confortante. Ma il modo in cui è stata gestita la cosa e i risultati strani restituiti dal tampone di Stroll, lasciano pensare al fatto che potrebbero esserci delle falle nel sistema di prevenzione della Formula 1.

In realtà, può essere che molte di queste supposizioni derivino dalla paura e dall’ansia provocati dall’aumento repentino dei contagi negli ultimi giorni. Ma nonostante tutto, il caso ha fatto emergere alcuni dubbi. Come si chiede SoyMotor, cosa sarebbe successo se Lance fosse stato asintomatico? Probabilmente sarebbe sceso in pista e avrebbe vissuto il suo weekend in modo normale, non sapendo però di essere contagioso.

Insomma, agli occhi di chi segue la Formula 1, questa faccenda è risultata un po’ strana. Soprattutto perché la notizia della positività di Stroll è arrivata molto dopo aver saputo delle condizioni di salute del pilota. Rimane da capire, quindi, se i protocolli della FIA e della Formula 1 debbano essere rivisti, nella speranza di evitare un’altra situazione così incerta.