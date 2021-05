GP Portogallo, l’ordine d’arrivo

LEWIS HAMILTON PORTA LA SUA MERCEDES SUL GRADINO PIU’ ALTO DEL PODIO NEL GRAN PREMIO PORTOGHESE

A Portimao Hamilton prende la sua novantasettesima vittoria. Segue la Red Bull di Max Verstappen al secondo posto e Valtteri Bottas al terzo. Il finlandese agguanta anche il punto per il giro veloce, che Verstappen aveva cercato di strappargli all’ultimo giro. L’ordine d’arrivo del GP del Portogallo vede in quarta posizione la Red Bull di Sergio Perez, leader della corsa per una parte del gran premio, e dietro di lui un Lando Norris che è riuscito a condurre la gara con un vantaggio sugli altri piloti che gli ha permesso di chiudere la top 5 senza problemi.

Sesta la Ferrari di Leclerc, seguito dalle due Alpine estremamente competitive questa domenica. Le prime dieci posizioni vengono chiuse dalla Mclaren di Ricciardo e l’AlphaTauri di Gasly. Fuori dalla zona punti la Ferrari di Sainz, sofferente questo pomeriggio sebbene ieri fosse riuscito a compiere un giro veloce migliore rispetto al suo compagno di squadra. Antonio Giovinazzi posiziona la sua Alfa Romeo in dodicesima posizione, l’unica in gara dopo l’incidente di Raikkonen nei primi giri che lo ha costretto a ritirarsi. Le due Aston Martin di Vettel e Stroll terminano al tredicesimo e quattordicesimo posto, davanti alla monoposto di Tsunoda e ai piloti Williams e Haas.

L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DEL PORTOGALLO

Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Valtteri Bottas (Mercedes) Sergio Perez (Red Bull) Lando Norris (Mclaren) Charles Leclerc (Ferrari) Esteban Ocon (Alpine) Fernando Alonso (Alpine) Daniel Ricciardo (Mclaren) Pierre Gasly (AlphaTauri) Carlos Sainz (Ferrari) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) Sebastian Vettel (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) George Russell (Williams) Mick Schumacher (Haas) Nicholas Latifi (Williams) Nikita Mazepin (Haas)

Ritirato: Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

Alessia Verde