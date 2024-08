GP Olanda, Red Bull: “Non avevamo ritmo”

Red Bull si presenta al GP Olanda, a casa del suo pilota Max Verstappen con l’obiettivo di riscattare le ultime gare sottotono

Red Bull torna in pista dopo le vacanze estive, con il GP Olanda a casa di Max Verstappen. L’obiettivo è riscattare le ultime gare non proprio all’altezza e prive di grandi risultati, con una vettura che ha fatto più fatica del previsto, a livello di prestazioni e competitività. E ora, le posizioni in classifica sono sempre più minacciate dagli avversari, in primis la McLaren.. ma attenzione alla Mercedes.

Nel tentativo di ribaltare la situazione, e tornare a “dettare legge”, Red Bull si presenta con alcune novità sulla RB20.

Sul tracciato di Zandvoort, come di consueto venerdì si sono tenute le due sessioni di prove libere, che hanno fatto intravedere una possibile lotta tra McLaren e Mercedes, con Red Bull possibile antagonista.

Nella prima sessione, caratterizzata da vento e pioggia, è proprio Max Verstappen a ottenere il secondo miglior tempo alle spalle della McLaren di Lando Norris e davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Sergio Perez è soltanto dodicesimo. Il pilota olandese è stato autore anche di qualche uscita di pista, fortunatamente senza conseguenze sulla sua vettura.

Anche nella seconda sessione, sotto il sole di Zandvoort, confermata la lotta tra la Mercedes e la McLaren, con la Red Bull di Max Verstappen in agguato dalla sua quinta posizione. Non migliora invece Sergio Perez, che rimane in dodicesima posizione.

Verstappen: “Lavorare in vista delle qualifiche”

“Naturalmente, in FP1 non abbiamo girato molto, poi il tempo è migliorato per le FP2, e come risultato abbiamo visto un po’ di più dove siamo,” ha esordito Max Verstappen.



“Non avevamo molto ritmo nei long e short runs, e al momento non c’è una chiara risposta di come migliorare questa cosa, ma andremo a scoprire. Questo è dove eravamo nelle ultime gare, quindi non è stata una sorpresa. Ma dovremmo lavorarci, per scoprire qualcosa in vista delle Qualifiche di domani,” ha aggiunto il campione olandese.

Perez: “Condizioni difficili oggi”

“Sono state delle condizioni difficili oggi, tra il bagnato in FP1 e l’asciutto in FP2. Abbiamo svolto molti test in pista lavorando sul set-up, e sembra che le cose vadano un tantino meglio, rispetto a quanto emerso oggi,” le prime parole di Sergio Perez, sul sito della Red Bull.

“Ho fatto un errore e sono finito fuori in Curva 12, facendomi perdere un paio di decimi. Ma tutto sommato, abbiamo svolto alcuni lavori, specialmente sul passo gara, per recuperare dagli altri davanti. Abbiamo girato con due vetture differenti oggi, quindi avremo molto da analizzare. Le Qualifiche saranno molto importanti qui, perciò dovremmo massimizzare domani,” ha aggiunto in conclusione, il pilota messicano.