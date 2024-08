GP Olanda, FP3: sessione breve, podio inaspettato

Terminate ufficialmente le FP3 del GP Olanda:

Cala il sipario sulle FP3 del GP d’Olanda. I piloti scendono in pista, nuovamente, sotto la pioggia ma con un meteo che migliora con il passare del tempo e una temperatura dell’aria di 18 gradi. Occhi puntati sul padrone di casa, Max Verstappen, che al momento tiene in piedi la Red Bull. La Ferrari sembra non riuscire ad accendersi sul Circuito di Zandvoort, soprattutto per problemi con il carico aerodinamico. Possibili miglioramenti per il team di Maranello previsti a Monza.

Novità per la Williams, con modifiche all’entrata dedicata al raffreddamento dove sono presenti le masse radianti della monoposto. La scuderia britannica ha seguito il filone degli altri team capitanato dalla Red Bull. Varianti apportate inoltre alla pancia della vettura, con cambiamenti anche nella parte superiore e inferiore del diffusore.

Ultima sessione più breve del previsto

La prima scuderia a scendere in pista durante queste prove libere è la Haas. Quest’ultimo team effettua la sessione con nuovi aggiornamenti, applicati proprio in occasione del gran premio olandese. Gli aggiornamenti, però, sono stati applicati unicamente alla vettura di Hülkenberg. Tra le due monoposto McLaren, la prima a scendere sul circuito è quella dell’australiano, che guadagna la prima posizione.

A circa un quarto d’ora dall’inizio della sessione, impatto violento contro la barriera per Logan Sargeant, che causa bandiera rossa e un’interruzione generale delle prove. Il pilota esce indenne dall’incidente, ma la sua monoposto è interamente distrutta. Interruzione che si prolunga per quasi tutte le terze prove libere, con i piloti costretti a ripartire a soli due minuti dal termine. Alla fine di queste ultime prove si ha un podio totalmente inaspettato: Pierre Gasly si aggiudica la prima posizione con la sua Alpine, seguito dalla Haas di Magnussen e un ritorno sul podio per Valterri Bottas. Dopo una sessione di questo tipo, la curiosità si accende sulle qualifiche: che possano regalare ulteriori sorprese?