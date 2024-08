GP Olanda, Qualifiche: sofferenza Ferrari, McLaren festeggia

Dopo una lunga pausa estiva, i team fanno i conti con la prima sessione di Qualifiche dopo un mese di stop, ma quali sono i risultati in vista del GP dell’Olanda?

Ferrari criptica, Mercedes si nasconde mentre la McLaren mette le ali e infastidisce la Red Bull. Quali sono i risultati in queste ultime sessioni di libere ? Sicuramente i meteo non è stato d’aiuto, regalando una prima sessione di pista bagnata ai piloti della griglia. Primi a regnare sono stati il campione di casa, i due scudieri della McLaren seguiti poi dalla Ferrari. Tuttavia, tutti gli sforzi vengono a concentrarsi nella prima sessione di Qualifiche per il GP dell’Olanda.

Q1, sforzi ancora dormienti

Durante il Q1, i tentativi dei top team si mostrano timidamente al tabellone dei tempi, che segna pochi miglioramenti al fronte. D’altra parte, è meglio concentrare tutti gli sforzi per l’ultima sessione di qualifiche, che deciderà la griglia di partenza. Al termine del Q1, i team a capitanare la griglia sono McLaren, Verstappen e la Mercedes. Mentre di Ferrari, si ha solo un piccolo accenno. Eliminati del Q1 sono infatti: Sargeant, Guanyu, Bottas, Ocon ,Ricciardo.

Q2: weekend di sofferenze Ferrari

Spegnimento dei semafori per il Q2 , che regala ritmi più alti e pista più accesa ai tifosi. La coltre di nuvole che ricopre la pista, concede ai piloti della griglia una tregua dal grande caldo afoso delle piste precedenti. Grande sforzo da Ferrari che attraverso un paio di tentativi riesce a stravolgere i tempi stando in testa al gruppo. Tuttavia, le grandi forze di McLaren e Red Bull sovrastano Mercedes e Ferrari, provocando l’eliminazione di Sainz e Hamilton.

Q3: McLaren festeggia

Con una Ferrari out, le vetture prendono il via per l’ultima sessione di qualifiche in ista del GP di Olanda. Ormai le aspettative Rosse sono tutte focalizzate sullo scudiero monegasco. Prima ad infiammare la pista è la McLaren di Norris nel primo settore. Successiva, è la Mercedes di Russell che chiude in quarta posizione. Al termine della sessione, scatta una battaglia a colpi di miglior tempo tra Verstappen e Norris. Trionfante, è la McLaren di Norris che porta a casa la pole position nel GP di casa dell’Olandese. Cosa possiamo aspettarci ancora ? Lo scopriremo solo nel GP di domani.