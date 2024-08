GP Olanda, Piastri: “Non ho fatto un buon lavoro”

Piastri chiude le qualifiche del GP d’Olanda con un ottimo terzo posto, ma per l’australiano non è abbastanza. L’obiettivo sarà migliorare il risultato in vista della gara

Il giovane talento australiano della McLaren, Oscar Piastri, ha sorpreso tutti conquistando un eccezionale terzo posto nelle qualifiche del GP d’Olanda. Una performance che lo proietta verso una possibile lotta per il podio nella gara di domani, e che conferma il costante progresso del pilota e della scuderia britannica. Il team di Woking ha dimostrato di aver compiuto un significativo passo avanti in termini di competitività, con entrambe le vetture che hanno mostrato un ottimo passo durante tutto il weekend. Gli aggiornamenti portati alla MCL61 sembrano aver funzionato alla perfezione, consentendo a Piastri e Norris di lottare ai vertici della classifica.

What a Qualifying session!!! 👏 Will give it everything tomorrow. 🧡#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/9fZ9aien5g — McLaren (@McLarenF1) August 24, 2024



Nonostante il risultato, Piastri è apparso piuttosto critico nei confronti della sua prestazione in Q3, ammettendo di non aver sfruttato al massimo le potenzialità della vettura. Tuttavia, il pilota australiano si è detto soddisfatto del lavoro svolto dal team e ha sottolineato come gli aggiornamenti portati alla McLaren abbiano funzionato alla perfezione. La terza posizione in griglia di partenza rappresenta un punto di partenza ideale per Piastri, che avrà l’opportunità di lottare per il podio fin dalle prime fasi della gara. Tuttavia, la competitività delle altre scuderie, in particolare Red Bull e Mercedes non dovrà essere sottovalutata.

Dichiarazioni del pilota

Piastri, intervistato, ha dichiarato che: “Non ho fatto un buon lavoro. Nel Q3 il primo run è stato buono, ma nella seconda metà del secondo giro non ho fatto quello che era necessario. La macchina era buona questo weekend, mi dispiace non essere più avanti, ma penso di poter portare a casa buoni punti e anche un podio. Gli aggiornamenti funzionano come ci aspettavamo. Non è la condizione più semplice per capire come va, ma la monoposto è sembrata più veloce e sono contento. La vittoria non è fuori portata, il ritmo è stato veloce nella simulazione gara. Siamo stati veloci anche negli ultimi weekend, speriamo di avere una buona giornata domani, a partire dallo start”