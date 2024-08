GP Olanda, Verstappen: “Vincere? Dobbiamo essere realisti…”

Per la prima volta Max Verstappen non partirà in pole position durante il GP di casa: in Olanda il secondo posto è oro per Red Bull

Ancora una pole position mancata per il Campione del Mondo in carica. Red Bull ha chiaramente ceduto il proprio scettro di dominatrice a McLaren, ma in casa l’olandese dà tutto. Verstappen sfida una monoposto sbilanciata nelle qualifiche del GP d’Olanda e la porta al limite per strappare comunque la prima fila in quel di Zandvoort. Oltre tre decimi lo separano dal poleman, Lando Norris, tuttavia la sua prestazione resta degna di nota. Per la prima volta non sarà il pilota di casa a partire davanti a tutti, ma con il rivale debole nelle partenze nulla è ancora scritto.

Le fatiche di Red Bull tra vento e bilanciamento

“Un po’ per tutte le qualifiche oggi avevamo abbastanza passo“ afferma l’olandese. “Io le ho provate tutte e sono contento della prima fila. È molto complicato qui per via del vento, ci sono delle folate che arrivano e ogni giro danno sensazioni differenti. Quindi si fa fatica anche a prendere riferimenti. Ma sono contento del secondo posto, lo avevo detto già ieri, è un buon risultato“. Verstappen è riuscito difatti a tenere dietro di sé piloti attualmente più in forma come Piastri e Russell, tra i vincitori delle ultime gare. Al numero 1 la vittoria, invece, manca dal GP di Spagna.

Interrogato circa i problemi di bilanciamento della propria Red Bull, Super Max risponde: “La situazione è questa al momento. Non è la macchina più semplice da guidare però il resto del giro è stato piuttosto solido. Soltanto in curva 11 e 12 è stata un po’ più difficile. Ma vedremo, speriamo che domani la macchina vada bene in gara”. Per quanto riguarda la vittoria, invece, non si scongiura nulla. Tuttavia non sembra un’impresa semplice: “Sicuramente ci proveremo, però quando sei più di tre decimi dietro in qualifica credo si debba anche essere realisti. Io cercherò di fare una buona gara domani”.