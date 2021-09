GP Olanda, Perez: “Puntavo alla sesta posizione”

Partito dalla pit lane dopo una deludente qualifica, Sergio Perez riesce a tagliare il traguardo in top 10 e porta punti alla sua scuderia

Si sa, Sergio Perez è il re delle rimonte. Specialmente quando parte dall’ultima posizione. Poco meno di un anno fa, infatti, vinceva il Gran Premio di Sakhir dopo essere finito in fondo al gruppo. E oggi è riuscito a rimediare al clamoroso errore, derivato forse anche da un po’ di sfortuna o poca attenzione da parte del suo team, avvenuto durante le qualifiche di ieri pomeriggio. Durante le quali non è stato capace di portare la sua Red Bull oltre al Q1. Ma per il GP d’Olanda, Perez ci ha riservato un’altra delle sue eccellenti performance.

Nice work, Checo! Up to P9 🚀 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/2RfGZztxSn — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) September 5, 2021

Qualificatosi sedicesimo, ma partito dalla pit lane a seguito della decisione presa da Horner di cambiare alcune parti del motore, è riuscito a classificarsi in ottava posizione. E la sua brillante prestazione sorprende anche il pubblico da casa, che decide di votarlo pilota di giornata: “Ho dato tutto me stesso. Ogni sorpasso era al limite e ho dovuto prendere un sacco di rischi. Oggi è stato tutto finalizzato a limitare i danni, poiché sono partito dalla pit lane dopo aver preso la penalità per il cambio al motore“.

PEREZ: “AL GP D’OLANDA LA SESTA POSIZIONE ERA POSSIBILE”

Perez ha dichiarato di non essere soddisfatto del risultato ottenuto al GP d’Olanda, in quanto se non ci fosse stato il contatto con la McLaren di Norris probabilmente sarebbe potuto arrivare più in alto: “E’ stato un po’ un peccato alla fine quando io e Norris ci siamo toccati, ho avuto dei danni sul lato destro della macchina. Penso che sia stato soltanto un incidente di gara poiché non avevamo abbastanza spazio e non penso lui abbia potuto vedermi. Da quel punto ho perso molto grip. Se non fosse stato per questo, penso che la sesta posizione fosse nei piani. Avrei voluto poter dare di più ai fan olandesi. Sono stati fantastici per tutto il weekend. Da ora in poi dobbiamo solo guardare avanti e cercare di tornare più forti a Monza“.