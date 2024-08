Gp Olanda, Leclerc: “Contenti del terzo posto”

Leclerc chiude il suo GP d’Olanda con un ottimo terzo posto, per il monegasco e per la Ferrari è un risultato più che positivo

A causa di una partenza da una pessima posizione, sesto in qualifica, Charles Leclerc si è ritrovato forzato a sorpassare i suoi avversari e a lasciarli inavvertitamente indietro, conquistando il podio del GP d’Olanda. Dopo la sua vittoria in casa, al GP di Monaco, il pilota monegasco aveva incontrato svariate insidie al termine della prima parte del campionato. Secondo le sue parole, questo inizio della seconda parte della stagione dopo la pausa estiva, sarebbe di buon auspicio per i Gran Premi a venire. La prossima settimana il nuovo attesissimo appuntamento sarà a Monza per l’imminente Gran Premio d’Italia, dove la Rossa correrà in casa.

Una buona strategia unita ad una buona partenza

Leclerc, intervistato al termine della gara, ha dichiarato che: “Sono molto molto sorpreso, non sono spesso contento di un terzo posto, però con la gara di oggi possiamo essere totalmente contenti del lavoro che abbiamo fatto, dopo un weekend difficile. Abbiamo faticato da venerdì fino alla gara. Siamo riusciti a passare avanti ai nostri avversari poi a tenerli dietro. Il team davvero ha fatto una gara molto forte e sono contento di iniziare la seconda parte di stagione con una gara così.”

“Sapevo che la partenza era una grande opportunità, non sapevo che davanti avremo avuto anche il passo per tenere dietro gli altri piloti, ma sapevo che il primo giro era un’opportunità per recuperare una o due posizioni. Ho attaccato e sono riuscito a sorpassare. Non avrei mai pensato che sarei arrivato sul podio dopo un weekend così difficile per il team”, conclude così Leclerc. Il pilota Ferrari è contento del risultato inaspettato ed è gia pronto a correre a Monza il prossimo weekend.