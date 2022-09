GP Olanda, la griglia di partenza a Zandvoort

Verstappen conquista la quarta pole della stagione davanti a Leclerc e Sainz. Scopriamo il resto della griglia

Qualifiche sul filo del rasoio in occasione del GP d’Olanda. Fino all’ultimo, la pole non aveva autore certo, con una lotta serratissima tra Red Bull, Ferrari e Mercedes, tornata molto minacciosa qui a Zandvoort. Momento clou del Q3 il tentativo del ferrarista Leclerc di strappare il giro più veloce al rivale, Verstappen, che però, davanti all’onda arancione di tifosi, si porta a casa la prima piazzola in griglia, con un 1’10”342. Alle sue spalle, gli altri piloti a bocca asciutta, privati dell’ultima chance di migliorare il proprio crono a causa della bandiera gialla provocata dal testacoda di Perez.

Viste le premesse, domani si preannuncia una grandissima battaglia dal finale non scontato. Le distanze sono infatti minime: basti pensare che tra i primi due ci sono 21 millesimi e che, a separare il leader dal terzo sono solo 92. Più staccati Hamilton, a 3 decimi dalla vetta, e Perez, con un ritardo di 7 decimi dal compagno di squadra.

GP Olanda: la griglia definitiva

GP Olanda: scopriamo insieme la griglia di partenza! In prima fila troviamo il poleman Verstappen, seguito da Leclerc; dalla seconda fila, in terza posizione, prenderà invece il via Sainz, al fianco di Hamilton, classificatosi quarto. La terza fila è invece di Perez e Russell, davanti a Norris e Schumacher. In quinta fila si classificano Tsunoda e Stroll, dietro a Gasly e Ocon. Dalla settima fila prenderanno il via Alonso e Zhou, dall’ottava Albon e Bottas, dalla nona Ricciardo e Magnussen e dalla decima Vettel e Latifi.

Domani, alle 16:00, il via della gara, che potrete seguire live minuto per minuto sul nostro sito. Il nostro staff vi aggiornerà giro dopo giro sugli avvenimenti di Zandvoort, narrandovi la battaglia per la conquista del trofeo e accompagnandovi verso il tanto atteso GP d’Italia del prossimo weekend.