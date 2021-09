GP Olanda, Hamilton: “Zandvoort è un circuito fantastico”

Hamilton in grande spolvero durante le qualifiche del GP d’Olanda, dove ha mancato di pochissimo la pole position

Sono solo 38 i millesimi a separare Verstappen e Hamilton nella qualifica valida per il GP d’Olanda di domani. Grande prestazione del britannico dopo le difficoltà avute in mattinata a causa della sessione di prove libere persa ieri. Il sette volte campione del mondo sfiora dunque la pole, superando all’ultimo tentativo il compagno di squadra, che invece partirà dalla seconda fila domani.

Ai microfoni di Giedo van der Garde, Hamilton tiene particolarmente a ringraziare il pubblico e l’accoglienza. “Innanzitutto voglio ringraziare tanto tutti i fan olandesi, gli arancioni. Un circuito fantastico, una pista bellissima, adoro davvero venire in questo paese e apprezzo l’accoglienza perché sono dei grandi fan dello sport, grandi appassionati, ed è una bella sensazione, lo apprezzo”.

Non manca di sottolineare quanto poco sia mancato alla conquista della pole position, evidenziando ad ogni modo la grande prestazione del rivale. “Max ha fatto un giro fantastico però io sono arrivato molto vicino. Ho cercato di prenderlo per tutte le sessioni, tutte le interruzioni ci hanno reso la vita un po’ difficile, poi ho dato tutto. Lui però ha fatto un giro fantastico e merita la pole“ dichiara per l’appunto il pilota numero 44.

Si prospetta una gara complicata quella di domenica. Sul circuito, infatti, risulta essere molto arduo l’effettuare sorpassi, ed Hamilton ne è consapevole, avendo già corso a Zandvoort in passato. “Sarà durissima perché questo è un circuito nel quale è difficile superare, però che posto meraviglioso nel quale correre!” afferma il britannico.

“La strategia secondo me giocherà un ruolo importante. Ma vedremo un pubblico come questo, non lo vedevamo da tanto tempo un pubblico così. È davvero fantastico rivedere così tanta gente e spero che domani la pista possa aiutarci a regalare loro una bella gara. È un circuito molto difficile però è quello che lo rende così fantastico da guidare” termina dunque, esaltando le caratteristiche del tracciato.