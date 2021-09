GP Olanda, Bottas: “Ci mancava qualcosa nel primo settore”

VALTTERI BOTTAS È TERZO AL TERMINE DELLE QUALIFICHE DEL GP OLANDA. DAVANTI A LUI, MAX VERSTAPPEN E LEWIS HAMILTON

Valtteri Bottas, pilota della Mercedes e tra i protagonisti del mercato piloti, ha concluso le qualifiche del GP Olanda, ottenendo la terza posizione. Sulla griglia di partenza, domani scatterà dalla seconda fila, alle spalle del poleman Max Verstappen e di Lewis Hamilton. Accanto a lui ci sarà l’AlphaTauri di Pierre Gasly.

Sul circuito di Zandvoort, il pilota della Mercedes, fin dalle prove libere di venerdì, si sta dimostrando competitivo, anche se con un ritmo costante. In qualifica, difficilmente l’abbiamo visto fare meglio del terzo tempo. Un risultato, tutto sommato buono, per il pilota finlandese particolarmente a suo agio con la monoposto e su questa pista.

Certamente la Red Bull dell’idolo di casa, Max Verstappen si sta dimostrando molto competitiva, fuori dalla portata della Mercedes. Nelle prove libere, malgrado il problema che ha fermato la Mercedes di Lewis Hamilton, il finlandese con la sua W12 ha mostrato di avere un buon passo in vista della gara.

VALTTERI: “DIFFICILE SORPASSARE. STRATEGIA FONDAMENTALE”

Le prime parole di Valtteri Bottas, al termine della sua sessione di qualifiche del GP Olanda: “È una pista piacevole, l’atmosfera è speciale. Davvero molto divertente”.

“La macchina ha dato delle belle sensazioni. Ci mancava qualcosa nel primo settore, soprattutto nella curva 2 e 3, rispetto alla Red Bull, che si è dimostrata fuori dalla nostra portata oggi. Tuttavia, siamo riusciti a portare due macchine nella top 3. Perciò va bene”.

La pista di Zandvoort, in queste prime giornate ha evidenziato un problema di traffico, e difficoltà nei sorpassi, per via della carreggiata stretta rispetto alle dimensioni delle monoposto. Il commento a riguardo di Valtteri Bottas in vista della gara di domani: “È piuttosto difficile sorpassare su questa pista. Però, in gara si possono aprire molte opportunità. Anche la strategia avrà un ruolo fondamentale. Penso che sarà una gara molto emozionante, domani”.