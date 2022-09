GP Olanda, Binotto: “Sfortuna? Sì, ma…”

Al termine del GP d’Olanda Mattia Binotto ha sottolineato la mancanza di passo rispetto a quelle che erano le aspettative della vigilia

Dopo i due difficili appuntamenti in Ungheria e Belgio, la Ferrari con il podio di Leclerc riesce a mettere una pezza su quella che è stata un’altra domenica sottotono. A tal proposito, Mattia Binotto ha analizzato il GP d’Olanda ai microfoni di Sky Sport F1: “Ci è mancato ritmo, non eravamo abbastanza veloci. Quando poi si è in affanno sul ritmo non si riesce ad essere all’altezza delle aspettative. Dobbiamo capire come mai da tre gare consecutive ci succede“.

Affanno che, però, non è stata la causa del pit-stop sbagliato di Sainz: “Abbiamo chiamato Carlos proprio mentre era all’ultima curva e i meccanici non erano pronti con le gomme. Abbiamo voluto reagire alla sosta di Hamilton, era giusto farlo. La chiamata è arrivata semplicemente troppo tardi, sono cose che succedono e impareremo da questo“.

Nonostante questo periodo di appannamento per il team di Maranello, il Team Principal non crede che ciò possa influire su quello che sarà il 2023: “Non siamo preoccupati. Lo sviluppo della prossima vettura procede e quello che vediamo in pista, se sarà necessario, ci aiuterà a correggere alcuni punti. – continua Binotto – Come in Belgio, vedere le differenze rispetto a Red Bull ci ha permesso di fare un’analisi e cercare di capire dove recuperare“.

Mancanza di ritmo sì, ma a Zandvoort non è stata neanche la miglior gara in termini di fortuna

Va però detto che sia Leclerc che Sainz non erano esattamente nella loro giornata fortunata. Il monegasco ha effettuato la sosta un giro prima che uscisse la Virtual Safety Car causata dall’AlphaTauri: “Abbiamo avuto sfortuna. Ad esempio con Tsunoda che dopo essersi fermato, è rientrato ai box per poi uscire e fermarsi di nuovo“. Anche il pilota spagnolo non ha avuto una gara particolarmente lineare: “Dispiace anche per Carlos e la penalità di cinque secondi, troviamo la decisione della FIA molto severa. Noi lo abbiamo tenuto fermo mentre passava la McLaren dal momento che non c’era spazio. Quando lo abbiamo rilasciato si è dovuto fermare per evitare i loro meccanici ed è andato in antistallo“.

La gara del numero 55 è stata complicata fin dalla prima curva, quando è stato protagonista di un contatto con Hamilton. Non si sa ancora se ciò abbia danneggiato la sua monoposto, come afferma il boss della Rossa: “Può essere, lo verificheremo. Per Carlos è stato frustrante, partiva in terza posizione e si è trovato subito a dover gestire una gara in salita. A livello di motivazione questo gioca un ruolo importante, perchè sai che non puoi sfruttare il potenziale della vettura come vorresti“.

Archiviato il GP d’Olanda e con la testa già verso Monza, Binotto non esclude eventuali cambi di Power Unit: “Vedremo”

Con la decima vittoria stagionale di Verstappen, Leclerc arriva all’appuntamento italiano con ben 109 lunghezze di distacco dall’olandese: “I punti erano tanti già prima di oggi, rimangono sempre meno gare ma la situazione fondamentalmente è rimasta invariata. La nostra priorità è correggere il trend di questo finale di stagione, quindi sarà importante ritrovare le prestazioni che avevamo prima dell’Ungheria“.

Impossibile non fare un commento su quello che sarà l’attesissimo Gran Premio d’Italia, il primo dopo le restrizioni degli ultimi due anni: “Siamo molto contenti di tornare in una Monza piena, dove sono stati venduti tutti i biglietti“. Vista la conformazione del tracciato la favorita d’obbligo sarà la Red Bull, ma ciò non toglie quella che dovrà essere una buona prestazione sotto gli occhi del proprio pubblico: “Sappiamo di avere responsabilità davanti ai nostri tifosi. Quest’anno ci hanno seguito da vicino nei momenti positivi, ora siamo un po’ in difficoltà ma ce la metteremo tutta per regalargli un risultato importante“.

Il fine settimana di Carlos Sainz, tuttavia, potrebbe non essere semplice. Sono tanti i rumors secondo cui il madrileno potrebbe smarcare una nuova unità e partire così dal fondo dello schieramento. Riguardo ciò, Binotto non ha escluso questo scenario: “Ci sono stati problemi di affidabilità su tante vetture, non solo sui motorizzati Ferrari. Credo che da qui alla fine dovremo cambiare ancora una volta la Power Unit, magari evitando di partire dal fondo e prendendo solo cinque posizioni“. Il quando, comunque, è ancora da decidere: “Analizzeremo bene e cercheremo di fare la scelta migliore“, ha concluso il Team Principal della Ferrari.