GP Monaco, Verstappen: “Siamo stati bravi, abbiamo aumentato il gap in classifica”

Il GP di Monaco ha regalato tante emozioni anche contrastanti ma a spuntarla tra errori di strategia e non solo è stato Sergio Perez, vincendo davanti la Ferrari di Carlos Sainz e al leader del Campionato Piloti Max Verstappen

Il più fortunato di tutti è stato in occasione del GP di Monaco proprio il leader del Campionato Piloti Max Verstappen, che grazie ad un errore di strategia da parte della Ferrari con il richiamo ai box di Charles Leclerc, ha avuto la possibilità non solo di salire sul podio ma anche di precedere il monegasco che ad oggi è il suo rivale per il secondo titolo iridato.

Subito dopo essere sceso dalla RB18 l’olandese della Red Bull ha analizzato dapprima la prima parte di gara piena di interruzioni, sostenendo: “Battuto Leclerc? Io ho fatto il meglio che potevo dopo ieri. Una volta che siamo rimasti bloccati con la bandiera rossa in qualifica siamo partiti quarti e abbiamo fatto un buon lavoro. Soprattutto con la strategia per passare le Ferrari. Come team possiamo essere molto contenti”.

Proseguendo, ha ammesso anche come: “La gara è stata frenetica per via della pioggia e di altre cose, ma siamo stati bravi. Io ho aumentato il vantaggio in classifica e questo rende il mio bicchiere mezzo pieno. L’asfalto era molto scivoloso, noi non abbiamo mai guidato queste auto sul bagnato. Bisogna mantenere la concentrazione, è facile sbagliare. Ma per fortuna non è successo nulla di folle, a parte quello che è successo a Mick, ma per fortuna so che sta bene”.

Per concludere, parlando della vittoria del compagno di squadra ha ammesso: “La vittoria di Checo? Straordinario risultato, sono molto contento per lui“.