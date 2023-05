GP Monaco, Red Bull: “Le qualifiche? Sarà interessante”

GP Monaco, oggi ha preso il via il weekend con le prime due sessioni di prove libere. Red Bull….

Red Bull a due facce in questa prima giornata in pista, sul circuito di Montecarlo, che apre il weekend del GP Monaco.

Nella prima sessione, si è vista una Red Bull anche con Max Verstappen in difficoltà. Tra problemi alla frizione, e anche con l’anteriore. L’olandese è sembrato faticare un po’ più del solito, tanto da ottenere la sesta posizione al termine della sessione. Meglio Sergio Perez, con il suo quarto tempo.

Nella seconda sessione, la Red Bull è andata meglio. Il team di Milton Keynes ha lavorato anche sul passo gara, mostrando dei tempi e prestazioni interessanti. Max Verstappen si è preso la leadership della classifica, mentre Sergio Perez è in settima posizione.

Sicuramente, anche qui ne vedremo delle belle con questa RB18.

Verstappen: “Meglio in FP2”

“Penso che le FP1 siano stati alquanto difficili oggi. Non ero felice nella guida della vettura, ma in FP2 è andata molto meglio. La vettura era più competitiva”.

“Guardando alla Ferrari, penso che ci sia ancora una lacuna nella gestione della vettura sui cordoli e sugli avvallamenti. Dobbiamo lavorarci, in vista di domani in quanto come potete vedere, sono tuttora molto vicini. Ci servirà qualcosa per la qualifica di domani, per poter stare davanti a loro”.

“Mi sono sentito più fiducioso in FP2, tanto da poter spingere di più. Abbiamo avuto un difficile inizio, ma un ottimo finale. Non vedo l’ora di poter disputare le qualifiche domani, e vedere che cosa possiamo fare,” ha così dichiarato Max Verstappen.

Perez: “Ogni millesimo di secondo fa la differenza”

“Non è stata una grande giornata, in termini di passo della vettura. Penso che le FP1 siano andate leggermente meglio delle FP2. Dopo alcune modifiche fatte sulla vettura, abbiamo molte cose da rivedere prima delle qualifiche di domani. Mi siederò con il mio team, ed esamineremo tutto in quanto ogni millesimo di secondo qui fa la differenza“.

“Saranno giusto poche cose, niente di esagerato al momento. Perciò, non sono così tanto preoccupato. Sarà una vera sfida, affrontare le qualifiche. Sarà una sessione interessante. Dobbiamo essere certi di poter andare forti con gli pneumatici, e portarli nella giusta finestra, e ottenere il giro perfetto qui,” ha così dichiarato Sergio Perez.