GP Monaco, qualifiche: sorpresa Antonelli, Leclerc “solo” quarto

Cala il sipario sulle qualifiche del GP di Monaco: com’è andata la sessione

Terminate ufficialmente le qualifiche del GP di Monaco. Tutti i piloti scelgono di scendere in pista, come previsto, con mescole soft. Nella Q1, sin da subito evidenti problemi di traffico. Rispetto agli scorsi anni, durante la prima parte di sessione le vetture presenti sul circuito saranno due in più. Un aspetto che crea non poche difficoltà nella registrazione del crono. Tante, infatti, le lamentele via radio tra i piloti.

Bandiera bianco-nera per Andrea Kimi Antonelli. Avviso dovuto al non rispetto di regole di gara. Poco dopo, a circa due minuti dal termine della Q1, bandiera gialla diventata poi rossa a causa di un dritto di Gabriel Bortoleto all’uscita dal tunnel. Il pilota, dopo aver toccato leggermente il cordolo, ha danneggiato la parte frontale della monoposto ed è costretto al ritiro della sessione. Gli eliminati della Q1 sono: Ocon, Perez, Bearman, Bottas, Alonso e Stroll.

Q2 e Q3

Durante la seconda sessione di qualifiche, il traffico è già un tema minore. Lo stesso, però, anche durante la Q2 rimane un problema. Nonostante sia presente, a causa dell’incidente Bortoleto non prende parte alla sessione. La McLaren, non al massimo questo fine settimana, sembra continuare a migliorarsi. Ottimi tempi per Kimi Antonelli. George Russell, al contrario, sembra non riuscire a schiodarsi dall’ottava posizione. Gli eliminati della Q2 sono: Albon, Sainz, Hulkenberg, Colapinto, Linblad e Bortoleto.

Nella Q3 i settori diventano determinanti per la conquista della pole. Lando Norris più lento del compagno di squadra di quasi un decimo nel primo settore. Charles Leclerc, padrone di casa, punta tutto su un unico colpo. Leggero muro di Oscar Piastri che non gli permette di andare oltre l’ottava posizione. L’australiano, però, riesce nuovamente a migliorarsi e domani partirà settimo. Una posizione avanti rispetto a Norris. Prima posizione in queste qualifiche per Antonelli, che segna un crono di 1:12.051. Dietro di lui Max Verstappen e Lewis Hamilton. Delusione Leclerc, in quarta posizione dopo delle ottime qualifiche.

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