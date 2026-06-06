GP Monaco, F3 – Sprint Race: Yamakoshi vince nel Principato

Yamakoshi vince la Sprint Race di F3 a Monaco

La Sprint Race di F3 a Monaco ha regalato spettacolo fin dai primissimi metri: Hiyu Yamakoshi, pilota di Van Amersfoort Racing, ha conquistato la sua prima vittoria nella categoria, precedendo sul traguardo Gerrard Xie e Bruno del Pino.

Al via, il giapponese classe 2006 si è subito messo al comando. Alle sue spalle, tuttavia, il caos ha avuto la meglio su buona parte del gruppo. Al tornantino del Grand Hotel, un incidente a centro classifica ha innescato una gigantesca carambola già al primo giro. Taponen ha staccato tardi, colpendo Rivera e bloccando il traffico nel punto più lento del Circuit de Monaco. La situazione si è aggravata quando Benavides, impossibilitato a fermarsi, ha sterzato verso destra colpendo la ruota posteriore di Bhirombhakdi. La vettura dell’americano ha terminato la corsa contro le barriere. Ho, Badoer e Taponen sono stati anch’essi costretti al ritiro. Kato e Wharton si sono invece fermati ai box per sostituire l’ala anteriore.

Yamakoshi gestisce la leadership senza sbavature

La direzione gara ha esposto la bandiera rossa. La corsa è ripartita dopo circa mezz’ora di interruzione, con poco più di 22 minuti rimanenti al momento del via.

Alla ripartenza, Yamakoshi ha subito allungato su Xie. Clerot, nel frattempo, ha ceduto il podio a del Pino in uscita dalla prima curva, restituendo la posizione allo spagnolo dopo la manovra irregolare compiuta alla partenza. A 17 minuti dalla bandiera a scacchi, un altro incidente al tornantino del Grand Hotel ha richiamato nuovamente la safety car in pista: Slater ha toccato Rivera, causando un testacoda, mentre Nael ha distrutto la propria ala anteriore colpendo la Trident del britannico ferma in traiettoria. Al termine dell’episodio, Slater ha ricevuto una penalità di 10 secondi. Pochi minuti dopo, la direzione gara ha anche attivato la VSC per rimuovere un detrito dalle Piscine.

Nulla ha tuttavia scalfito la gestione di Yamakoshi. Il pilota di Van Amersfoort Racing ha tagliato il traguardo in prima posizione, completando così una prestazione solida e convincente dall’inizio alla fine. Xie e del Pino lo hanno seguito sul podio, mentre Clerot, Giusti, Stromsted, Ugochukwu, Nakamura, Gladysz e Le hanno completato la zona punti. In campionato, Ugochukwu conserva la testa della classifica piloti. Van Amersfoort Racing, grazie al doppio podio di giornata, ha compiuto un balzo significativo nella graduatoria team.

Il secondo weekend di Formula 3 si chiude domenica con la Feature Race, in programma alle 7.45. Il prossimo appuntamento sarà invece al Circuit de Barcelona-Catalunya, dal 12 al 14 giugno.