GP Monaco: la griglia di partenza a Monte Carlo

Griglia di partenza GP Monaco: Antonelli in pole a Monte Carlo

La griglia di partenza del GP di Monaco a Monte Carlo si chiude con una qualifica spettacolare e ricca di colpi di scena, decisa sul filo dei millesimi tra Mercedes, Red Bull e Ferrari. Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc paga un errore nel finale alle Piscine che lo relega in seconda fila. Sessione caotica anche per traffico, temperature in calo e continui ribaltoni fino all’ultimo giro.

Ferrari protagonista ma senza colpo finale a Monaco

La Ferrari aveva iniziato il weekend con segnali forti sul giro secco, confermandosi competitiva tra i muretti del Principato. Charles Leclerc era stato costantemente nelle posizioni di vertice, arrivando fino al miglior tempo in Q1 e restando stabilmente in lotta per la pole anche in Q3. Lewis Hamilton ha invece mostrato solidità e costanza, inserendosi sempre nella parte alta della classifica e restando in piena lotta con Mercedes e Red Bull.

Pole da leggenda a Monaco con Antonelli davanti sul filo dei millesimi

Max Verstappen conferma il proprio passo per tutta la Q3, restando sempre vicino ai migliori riferimenti e chiudendo il suo ultimo tentativo in 1’12’’094, a pochi millesimi dalla pole position. Ma nel momento decisivo è Andrea Kimi Antonelli a fare la differenza: il giovane pilota Mercedes stampa un giro straordinario in 1’12’’051 e conquista una pole position storica tra i muretti del Principato. Alle sue spalle Lewis Hamilton completa una prestazione solida con il terzo tempo in 1’12’’279, mentre George Russell chiude quinto in 1’12’’445, pagando quasi quattro decimi dal compagno di squadra.

Leclerc tra illusione e muro, Hadjar e Piastri in top 10

Charles Leclerc era stato tra i grandi protagonisti della sessione, arrivando anche a prendersi momentaneamente la leadership in 1’12’’351 grazie a un secondo settore eccezionale. Nel tentativo finale però il monegasco perde il controllo della vettura alle Piscine e tocca il muro, compromettendo la sua qualifica e chiudendo in quarta posizione. Alle spalle dei protagonisti si piazzano Isack Hadjar e Oscar Piastri, rispettivamente sesto e settimo, in una Q3 estremamente compatta nella parte centrale della classifica.

GP Monaco: la griglia di partenza

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls)