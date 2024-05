GP Monaco, Piastri: “Finalmente il podio, nel posto migliore”

La McLaren colpisce ancora: in splendida forma sulle strade del Principato, sale sul podio assieme alle due Ferrari

E’ solo la sua seconda stagione in Formula 1, ma oggi Oscar Piastri sale sul podio più prestigioso del motorsport. Il giovane australiano ha condotto un weekend perfetto fin dall’inizio, anche grazie agli ottimi aggiornamenti portati dalla McLaren a Miami. Fondamentale la seconda posizione conquistata ieri in qualifica, mantenuta da Piastri per tutto il corso del Gran Premio di Monaco.



Una gara piuttosto monotona, sconvolta soltanto in partenza da un mega incidente tra Sergio Perez e le due Haas, seguito da una lunga bandiera rossa. Così i piloti hanno avuto la possibilità di smarcare la mescola, permettendo loro di concludere la gara senza effettuare soste.

GP MONACO, PIASTRI: “E’ STATA UNA GARA COMPLICATA”

Così Piastri descrive la sua gara a Monaco. “E’ stata una gara complicata. Il passo all’inizio era incredibilmente lento e ho avuto un piccolo spavento prima del tunnel. Ci ho anche quasi provato, ma non c’è mai stato realmente il gap per provare il sorpasso. Sono contento per come sia andato tutto il weekend e per questo risultato che abbiamo portato a casa. Eravamo già forti negli ultimi due weekend, ma non c’era stato per me un risultato che lo dimostrasse. Ora finalmente il podio, e non poteva esserci posto migliore“.

Piastri è stato certamente in gran forma, ma neanche lui può negare che non ci fosse nulla da fare contro l’eroe di casa. “Bisogna essere onesti, Charles è stato eccezionale per tutto il weekend. E’ stato velocissimo fino all’ultimo giro. Ci voleva qualcosa davvero di molto speciale, a parte i miei giri in qualifica, per batterlo. L’opportunità c’era quasi, ma ci sarebbe voluto probabilmente il miglior giro di tutta la mia vita. Sono quindi contento del secondo posto, un altro grande risultato per il team.” conclude il pilota.