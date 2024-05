Ferrari manda un segnale al campionato, seguita da una McLaren che si conferma scheggia impazzita del campionato

Si rompe la maledizione di Leclerc a Monaco: il pilota di casa riesce a conquistare la vittoria nel Principato, riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio nella gara monegasca dopo sette anni. La gara è iniziata in modo scioccante con un incidente a tre tra Perez e le due Haas. L’impatto, piuttosto violento, ha lasciato i piloti illesi ma ha costretto i coinvolti al ritiro e provocato una sospensione forzata della gara. L’ordine d’arrivo del GP di Monaco riflette il canovaccio degli ultimi weekend: Red Bull vincente ma non più dominante e la coppia Ferrari-McLaren che dimostra la propria forza. Charles Leclerc vince la sua prima gara stagionale, ponendo fine a un digiuno che durava dal 2022. Alle sue spalle si piazza Piastri, mentre Carlos Sainz chiude il podio.

More angles on the crash at the start 💥 A huge coming together but thankfully all drivers – Checo, K-Mag and Hulk – are okay 👍#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/vDZo5iFcAu — Formula 1 (@F1) May 26, 2024



Lando Norris, dopo aver seguito da vicino Sainz, chiude in quarta posizione. Mercedes porta i suoi due piloti in quinta posizione con Russell e in settima con Hamilton. Red Bull, dopo due anni di vittorie a Monaco, subisce una sconfitta con Verstappen al sesto posto e Perez ritirato al primo giro. Alle spalle del sette volte campione del mondo si trova Tsunoda, con Albon e Gasly a chiudere la top 10. Il francese è stato protagonista di un incidente con Ocon durante il primo giro del GP, e Alpine ha annunciato che ci saranno dei cambiamenti. Licenziamento in vista per il vincitore del Gran Premio d’Ungheria 2021?

L’ordine d’arrivo del GP di Monaco

Leclerc (Ferrari); Piastri (McLaren); Sainz (Ferrari); Norris (McLaren); Russell (Mercedes); Verstappen (Red Bull); Hamilton (Mercedes); Tsunoda (Visa Cash App); Albon (Williams); Gasly (Alpine); Alonso (Aston Martin); Ricciardo (Visa Cash App); Bottas (Kick Sauber); Stroll (Aston Martin); Zhou (Kick Sauber); Sargeant (Williams);