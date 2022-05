GP Monaco, Perez e la rivincita sul suo team: “E’ un sogno”

Una gara perfetta quella del messicano Sergio Perez, che riesce così a vincere il Gran Premio di Monaco e a conquistare la terza vittoria in carriera

Sergio Perez vince il Gran Premio di Monaco, grazie a un’ottima guida e un’ottima strategia Red Bull – e una non altrettanto buona da parte della Ferrari. Il messicano porta così a casa la sua terza vittoria in carriera, e la prima nel Principato. Primo a tentare il pit stop per cambiare dalle gomme da bagnato a quelle intermedie, è riuscito così a conquistare la leadership della corsa, mantenendola fino alla fine della gara.



“E’ un sogno che si realizza, da pilota sogni di vincer qui.” dichiara emozionato a fine Gran Premio. “Dopo la gara di casa credo che non ci sia altro weekend più speciale dove vincere. Riuscire a vincere qui in questo modo è incredibile“. I minuti finali sono stati sicuramente i più difficili, quando a causa del degrado degli pneumatici ha iniziato a rallentare il passo. “E’ stata un po’ più dura per noi la fine perché avevo del graining, e dovevo stare attento a non fare errori. Tenere dietro Carlos [Sainz] non è stato semplice.” commenta infatti.

Una gara pulitissima quella di Sergio Perez a Monaco: “L’unico errore che ho fatto è stato il bloccaggio dopo la ripartenza.” ammette lui stesso. Con questa vittoria, il pilota Red Bull diventa il messicano più vincente nella storia della Formula 1. “E’ stata una giornata enorme per me e per il mio paese. Sono molto molto contento. Sono sicuro che Pedro Rodriguez lassù sia molto fiero di quello che siamo riusciti a raggiungere in questo sport.” conclude.