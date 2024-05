GP Monaco, Mercedes: "Sensazioni molto positive"

Mercedes protagonista nel venerdì, che apre il weekend del GP Monaco con prestazioni promettenti in vista delle prossime due giornate. Sarà così?

È iniziato il weekend del GP Monaco, ottava prova del mondiale di Formula 1 2024, con la Mercedes che sembra aver gettato una solida base in vista delle prossime due giornate.

Mercedes che dall’inizio della stagione è a caccia del miglior risultato possibile, e cercare di risalire la china a seguito di recenti anni alquanto disastrosi, come sembra essere anche questo 2024. Il team di Brackley ha portato un altro set di aggiornamenti sulle W15 per poter affrontare al meglio il difficile tracciato di Monaco, tra cui una nuova ala posteriore, il fondo modificato e una nuova ala anteriore.

Con questa configurazione, Lewis Hamilton e George Russell sono scesi in pista per le due sessioni di prove libere, e al momento entrambi hanno mostrato delle prestazioni incoraggianti in vista del prosieguo del weekend.

Le prove libere 1 è stata caratterizzata da una bandiera rossa, che ha interrotto la sessione. In FP2 era addirittura attesa la pioggia, che alla fine non è arrivata. In ogni caso, si sa che a Monaco poter effettuare più giri possibili è fondamentale, per poter preparare al meglio le vetture e le strategie per le qualifiche e soprattutto la gara. Sia George che Lewis, non avevano tempo da perdere durante la seconda sessione.

Lewis bene… problemi per George

Al via della seconda sessione, le Mercedes scendono in pista con mescole Medium nuove. Fin dai primi istanti, si era capito che la W15 era particolarmente veloce nel primo settore, e man mano che i giri aumentavano con le Medium, i piloti diventavano più confidenti.

Lewis ha persino migliorato i suoi tempi, arrivando molto vicino al miglior crono ottenuto da Charles Leclerc. Più in difficoltà George, che accusava vibrazioni allo sterzo soprattutto in frenata. Problema che i meccanici hanno tentato di risolvere ai box. Ma invano, il giovane inglese ha continuato ad accusare quel problema sulla sua vettura, e alla fine ottiene la decima posizione.

Hamilton con le Soft d’altro canto, risulta tra i più veloci in pista, e conclude con il secondo tempo e un gap di soli 0,188 secondi da Charles Leclerc.

Mercedes si è poi dedicata ai long runs con le Medium, soprattutto verso il finale di sessione. Una sessione e pomeriggio incoraggiante, benché sono consapevoli che c’è ancora del lavoro da fare in vista dei prossimi appuntamenti in pista sul Principato di Monaco.

Hamilton: “Mi sono divertito molto a guidare oggi”

“È stata una buona giornata. Probabilmente la migliore che finora abbiamo avuto quest’anno, e la sensazione che abbiamo avuto al volante era molto positiva. Questo tracciato è semplicemente fantastico con una Formula 1, e mi sono divertito molto a guidare oggi. Sono stato piacevolmente sorpreso dal livello di grip e dal modo in cui la vettura rispondeva. Il che, ha reso la guida molto più gradevole rispetto agli ultimi due anni,” ha esordito Lewis Hamilton.

“Nella seconda sessione, mi sono sentito meno confortevole, e abbiamo tanto lavoro da fare stanotte per migliorare i long runs e il graining sull’anteriore. È stata una sensazione positiva con poco carburante, e non vogliamo perderla. Ma ora il nostro obiettivo, è migliorare nei long runs,” ha aggiunto in conclusione il pluri-campione del mondo di Formula 1.

Russell: “Perso tempo con il problema allo sterzo”

“È stato uno dei nostri migliori venerdì dell’anno. La sensazione con la vettura è stata la migliore che abbia mai avuto a Monaco. La mia sessione è stata limitata dalla vibrazione allo sterzo, non appena toccavo i freni. Il sistema sterzante tremava e su una pista come questa, hai bisogno di sentirti confidente per attaccare. Questo mi ha fatto perdere tempo,” ha iniziato George Russell.

“Tutti i team stanno sviluppando così velocemente. Puoi vedere quanto sono più veloci i tempi sul giro quest’anno, rispetto allo scorso. La vettura sta andando bene, e i tempi segnati da Lewis dimostrano che tipo di prestazioni abbiamo. Ma Charles Leclerc è molto veloce, e sappiamo molto bene quanto le cose possono rapidamente cambiare”.

“Spero che possiamo essere parte della lotta per i primi cinque domani,” ha aggiunto in conclusione il pilota della Mercedes numero 63.